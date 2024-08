- Google vuole aggiungere spice ai nuovi smartphone con l'IA

Google sta sfruttando gli investimenti decennali nell'intelligenza artificiale per alimentare i nuovi smartphone del proprio marchio Pixel. Il capo dei dispositivi tecnologici di Google, Rick Osterloh, ha annunciato il nuovo modello Pixel 9 nella sede della società a Mountain View, affermando che l'AI di Google funziona particolarmente bene e in modo sicuro sui propri dispositivi. Il software può, ad esempio, riassumere il contenuto delle email e delle chiamate o fornire suggerimenti di testo.

Il Pixel 9 sarà disponibile in quattro versioni: un modello standard, una variante Pro potenziata con due dimensioni dello schermo e il Pro Fold, che presenta un display pieghevole. Gli acquirenti dei modelli Pro riceveranno un abbonamento annuale all'assistente AI Gemini Live, che consente agli utenti di interagire in modo naturale.

Google: "Cosa può fare l'AI per me?"

Osterloh ha sottolineato che Google si prefigge di rispondere alla domanda più importante sull'AI: "Cosa può fare l'AI per me?" I smartphone di Google competono principalmente con quelli di Samsung e Apple. La casa produttrice dell'iPhone ha recentemente annunciato funzionalità AI avanzate che verranno implementate gradualmente a partire da questo autunno.

Tuttavia, Apple si avvicina all'AI in modo leggermente diverso rispetto a Google. Il software di AI interno si concentra sulle informazioni personali, mentre gli utenti possono consultare il chatbot ChatGPT di OpenAI per altre query. Al contrario, Gemini di Google è progettato come un software AI per tutte le occasioni. Google sviluppa anche il sistema operativo mobile Android, che viene eseguito sui dispositivi, tra cui il Pixel, gli smartphone Samsung e i dispositivi dei concorrenti cinesi.

Funzionalità AI Personalizzate

Tra le nuove funzionalità dei telefoni Pixel c'è la capacità di analizzare il contenuto degli screenshot e trascrivere le conversazioni telefoniche in testo. Google ha sottolineato che entrambe le funzionalità sono sicure e i dati rimangono solo sui dispositivi. Recentemente, Microsoft ha annullato una funzionalità AI prevista per i computer Windows che avrebbe scattato e analizzato screenshot ogni pochi secondi a causa di preoccupazioni per la protezione dei dati.

Google promette anche una fotocamera significativamente migliorata per il Pixel 9, che fornisce immagini ad alta risoluzione e migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Insieme ai smartphone, Google ha anche presentato un nuovo modello del proprio orologio computerizzato interno.

Le funzionalità AI del Pixel 9 svolgono un ruolo significativo nella sua proposta unica di vendita, consentendogli di riassumere il contenuto delle email e fornire suggerimenti di testo. Gli utenti dei modelli Pro avranno anche accesso all'assistente AI Gemini Live per un'interazione naturale.

L'approccio di Google all'AI sui propri dispositivi, tra cui il Pixel, differisce da quello di Apple, poiché Gemini è progettato per essere un software AI per tutte le occasioni, mentre Apple si concentra sulle informazioni personali.

