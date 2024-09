Google sta offrendo capacità di intelligenza artificiale per i sistemi di assistenti virtuali di Volkswagen.

Volkswagen si avvale della tecnologia di Google per il suo assistente digitale, come rivelato dalla controllata di Alphabet. L'IA di Google, denominata "Gemini", costituisce la spina dorsale dell'app di servizio di VW. Questo assistente intelligente può offrire consigli pratici ai proprietari di VW, come dimostrare le tecniche di cambio pneumatici. Questo servizio vantaggioso sarà gratuito per i proprietari dei modelli "Atlas" e "Atlas Cross Sport", in debutto in Nord America a partire dal modello 2020, con il lancio previsto per l'inizio del 2025.

Secondo Thomas Kurian, a capo della divisione Cloud di Google, l'idea potrebbe sembrare semplice, ma la realizzazione tecnica è piuttosto complessa. Il software non si limita a fare riferimento al manuale dell'utente; invece, Google ha addestrato la sua IA utilizzando manuali e tutorial di YouTube specifici per i modelli VW.

Google è ottimista riguardo al suo business dell'IA aziendale, prevedendo entrate che supereranno i diversi miliardi di dollari entro il 2024. Anche se Google non ha ancora divulgato cifre specifiche, Microsoft e Amazon Web Services (AWS) attualmente occupano una quota di mercato più grande in questo settore.

La partnership tra Volkswagen e Google continua a spingere i confini dell'IA, poiché l'IA Gemini di Google non solo alimenta l'assistente digitale di VW, ma impara anche dai manuali e dai tutorial per fornire assistenza personalizzata. Entro il 2024, Google mira a generare entrate significative dal suo business dell'IA aziendale, ulteriormente consolidando la propria posizione in questo campo in crescita.

