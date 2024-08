- Google sta facendo un nuovo smartphone con IA

Google si basa sull'intelligenza artificiale per i suoi nuovi smartphone Pixel. Il software può riassumere il contenuto delle email e delle chiamate telefoniche o suggerire testo. Si prevede che il software di intelligenza artificiale di Google funzionerà in modo fluido e sicuro sui suoi dispositivi. Il colosso tecnologico sta sfruttando decenni di investimenti in intelligenza artificiale per questo, secondo il responsabile dei dispositivi Rick Osterloh, che ha presentato il modello Pixel 9 nella sede della società a Mountain View.

Alcune delle nuove funzionalità di intelligenza artificiale saranno esclusive dei dispositivi Pixel, come la capacità di estrarre e elaborare informazioni dagli screenshot. Altri innovazioni saranno disponibili anche su smartphone Android di altri produttori, inclusa l'assistente vocale Gemini Live che può interagire con gli utenti.

Il Pixel 9 sarà disponibile in quattro versioni: un modello standard, una variante Pro potenziata con due dimensioni dello schermo e il Pro Fold, che ha un display pieghevole. Gli acquirenti dei modelli Pro riceveranno un abbonamento annuale a Gemini Live.

Osterloh ha sottolineato che Google vuole rispondere alla domanda chiave sull'intelligenza artificiale: "Cosa può fare l'intelligenza artificiale per me?". La società compete con i suoi smartphone principalmente contro Samsung e Apple. La casa madre dell'iPhone ha recentemente annunciato funzionalità di intelligenza artificiale avanzate che verranno implementate gradualmente a partire da questo autunno.

Tuttavia, Apple sta adottando un approccio diverso da Google: il suo software di intelligenza artificiale interno si concentrerà sulle informazioni personali, mentre gli utenti possono fare affidamento sul chatbot ChatGPT di OpenAI per altre domande. Al contrario, Gemini di Google è progettato per essere un software di intelligenza artificiale per tutte le occasioni.

Google sviluppa anche il sistema operativo mobile Android, che viene eseguito sui dispositivi, inclusi i Pixel, gli smartphone Samsung e i dispositivi dei concorrenti cinesi. Il sistema operativo e l'intelligenza artificiale sono sempre più intrecciati, ha detto Osterloh. Google fornisce quindi funzionalità di intelligenza artificiale ai partner Android come Samsung e compete con loro contemporaneamente se rimangono esclusivi sui loro dispositivi.

Nuove funzionalità personalizzate

Tra le nuove funzionalità dei telefoni Pixel c'è la capacità di memorizzare il contenuto delle chiamate come testo. Google ha sottolineato che i dati sono sicuri e rimangono solo sui dispositivi. Recentemente, Microsoft ha ritardato una funzionalità di intelligenza artificiale che avrebbe dovuto scattare screenshot ogni pochi secondi sui computer Windows a causa di preoccupazioni sulla protezione dei dati.

Molte delle nuove funzionalità di intelligenza artificiale di Google lanceranno inizialmente in inglese negli Stati Uniti e diventeranno disponibili in altri paesi nel tempo. Mentre Meta e Apple hanno ritardato il lancio dell'UE delle funzionalità di intelligenza artificiale a causa del Digital Markets Act, Google afferma di non avere problemi simili.

Google promette anche una fotocamera notevolmente migliorata per il Pixel 9. Si prevede che fornirà immagini ad alta risoluzione e migliori risultati in condizioni di scarsa illuminazione. Insieme agli smartphone, Google ha presentato anche un nuovo modello del suo orologio intelligente interno.

Nuovi occhiali intelligenti Google?

Osterloh ha detto che Google non ha mai smesso di lavorare sugli occhiali intelligenti e ha fatto cenno a futuri annunci. Meta sta attualmente sperimentando occhiali con

