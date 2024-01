Google lancia gli audiolibri - senza abbonamento mensile

Il gigante tecnologico ha annunciato la vendita di audiolibri sul Google Play Store.

Google Play Books sarà disponibile da martedì in 45 Paesi e nove lingue. Gli audiolibri sono disponibili su Android, iOS, sul web e su dispositivi abilitati a Google Assistant come gli altoparlanti intelligenti Google Home.

Non è richiesto alcun abbonamento e gli audiolibri possono essere acquistati singolarmente. Il servizio Audible di Amazon costa 14,95 dollari al mese dopo una prova gratuita di 30 giorni. In questo modo gli utenti ottengono un credito gratuito per un libro al mese e uno sconto del 30% sui titoli aggiuntivi.

Correlato: L'assistente di Google ora funziona sugli altoparlanti intelligenti con schermo

È inoltre possibile accedere agli audiolibri di Google su più dispositivi dell'azienda. Ad esempio, si possono ascoltare sullo smart speaker Google Home e poi riprendere da dove si era interrotto sullo smartphone Pixel.

I libri possono anche essere condivisi con i membri della famiglia senza costi aggiuntivi grazie alla funzione Libreria di famiglia.

L'azienda sta attualmente offrendo sconti su titoli popolari come "Fire and Fury" di Michael Wolff e "It" di Stephen King. Anche Google (GOOG) offre uno sconto del 50% sul primo acquisto.

Nel frattempo, Audible è già una realtà consolidata nel settore degli audiolibri, con oltre 400.000 titoli audio. L'azienda è stata fondata nel 1995 e acquisita da Amazon (AMZN) nel 2008 per 300 milioni di dollari. Nel 2016, i membri di Audible hanno scaricato quasi 2 miliardi di ore di contenuti.

Mentre Amazon domina il mercato statunitense degli audiolibri, il vantaggio principale di Google è che il suo servizio è disponibile in 45 Paesi, secondo James McQuivey, vicepresidente della società di ricerca Forrester.

"Google può scalare al di fuori del mercato statunitense molto più facilmente di Amazon", ha dichiarato alla CNN Tech. "Google sta rendendo disponibile il suo assistente vocale in altri Paesi più velocemente di Amazon e sarà in grado di utilizzare i dispositivi Android in tutto il mondo come piattaforma per la distribuzione di audiolibri".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com