Google e X sono in ritardo rispetto ai loro pari nell'affrontare le immagini esplicite non consensuali, dicono i legislatori

La lettera critica quasi una dozzina di aziende tecnologiche per la loro mancanza di partecipazione a due programmi che rendono più facile per le persone richiedere la rimozione di immagini e video espliciti non consensuali da internet.

I programmi sono volontari, ma già contano altri giganti di internet, come Meta, Snap, TikTok e PornHub, tra i partecipanti. E la lettera arriva mentre sia i legislatori che i leader della tecnologia affrontano la pressione per fare di più per combattere le immagini sessuali non consensuali, a volte note come porno vendicativo, soprattutto perché l'intelligenza artificiale rende più facile crearle e diffonderle.

Solo quest'anno, donne in tutto il mondo sono state prese di mira da immagini pornografiche generate da AI, che vanno dalla popstar Taylor Swift a studentesse delle scuole superiori. E mentre nove stati degli USA hanno attualmente leggi contro la creazione o la condivisione di immagini deepfake non consensuali, non ce ne sono a livello federale - limitando le opzioni per le vittime di questo tipo di molestie che vogliono cercare aiuto o responsabilità.

La lettera di venerdì, condivisa in esclusiva con CNN, è indirizzata ai CEO di 11 compagnie tecnologiche: X, Google (società madre di Alphabet), Amazon, Match, Zoom, Pinterest, Discord, OpenAI, Twitch, Microsoft e Patreon.

La lettera li esorta a unirsi al programma "Take it Down" del National Center for Missing and Exploited Children, che aiuta le persone a rimuovere immagini o video nudi o esplicitamente sessuali di bambini dalle piattaforme online, nonché all'iniziativa "StopNCII" della Revenge Porn Helpline, che aiuta gli adulti a rimuovere immagini esplicite che sono state condivise online senza il loro consenso. Entrambi i programmi consentono agli utenti di creare un codice numerico unico per un'immagine che vogliono rimuovere, che le piattaforme partecipanti possono quindi utilizzare facilmente per cercare i loro siti e rimuovere l'immagine.

"Con l'aumento della partecipazione a questi programmi, le compagnie possono intraprendere azioni concrete per fermare l'impatto devastante che l'NII non consensuale ha sulla vita, sulla carriera e sulla famiglia di coloro che ne sono colpiti", afferma la lettera. La lettera è stata promossa dalla senatrice democratica Jeanne Shaheen e dal senatore repubblicano Rick Scott, e co-firmata da altri otto senatori.

La maggior parte delle compagnie menzionate nella lettera ha politiche contro la creazione o la condivisione di immagini esplicite non consensuali e, in alcuni casi, offre ai propri utenti modi per segnalare o richiedere la rimozione di tale contenuto. Google ha recentemente annunciato che intende impedire che tale contenuto appaia vicino alla cima dei risultati di ricerca.

Ma il vantaggio del fatto che le compagnie si uniscano al gruppo è che gli utenti devono sottoporre una sola richiesta di rimozione che viene indirizzata a tutte le piattaforme partecipanti, invece di dover contattare ogni singola compagnia uno per uno.

La lotta per affrontare le immagini esplicite non consensuali e i deepfake ha ricevuto un raro sostegno bipartisan. Un gruppo di adolescenti e genitori che erano stati colpiti da pornografia generata da AI ha testimoniato in una udienza al Campidoglio, dove il senatore repubblicano Ted Cruz ha presentato un disegno di legge - sostenuto dalla senatrice democratica Amy Klobuchar e altri - che renderebbe un reato pubblicare tali immagini e richiederebbe alle piattaforme dei social media di rimuoverle su richiesta delle vittime.

L'industria tecnologica è sotto la lente di ingrandimento per non aver partecipato ai programmi progettati per combattere la diffusione di immagini esplicite non consensuali, con Google e altre società notevolmente impegnate. Tuttavia, l'uso dell'intelligenza artificiale ha reso più facile creare e distribuire tale contenuto, rendendolo un problema aziendale urgente che richiede un'attenzione immediata.

