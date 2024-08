Google è in vantaggio di Apple con una potente flotta di Pixel

Quest'anno, Google presenta i suoi smartphone Pixel non dopo, ma prima di Apple. Quattro nuovi dispositivi escono dalla linea, inclusa una versione pieghevole. Accanto a loro ci sono un Pixel Watch in due dimensioni, auricolari migliorati e nuove funzionalità AI.

Invece di presentarli in ottobre dopo l'evento del grande iPhone, Google presenta i suoi nuovi smartphone quest'anno a metà agosto. Il Pixel 9 viene in tre varianti, inclusa una modello Pro-XL per la prima volta. Accompagnano la trio il Pixel 9 Pro Fold, il Pixel Watch 3 in due dimensioni e i Pixel Buds Pro 2. Insieme a questi dispositivi, Google introduce nuove funzionalità AI che sono destinate a superare l'Intelligenza di Apple - ma solo se sei disposto a sottoscrivere un abbonamento.

Pixel 9

Google ha rivisto il design degli smartphone. La distinta barra della fotocamera non raggiunge più il telaio, ma ora forma un'unità a forma di pillola. Il vetro lucido sulla schiena è cosa del passato, tutti i modelli ora hanno superfici lisce e opache che sono meno inclini alle impronte digitali.

Il Pixel 9, che è resistente alla polvere e all'acqua fino a IP68, ha un display da 6,3 pollici che è non solo 0,1 pollici più grande del suo predecessore, ma può anche brillare del 35% in più, secondo Google. Ha una risoluzione molto nitida di 422 pixel per pollice (ppi) e offre tassi di refresh da 60 a 120 Hertz (Hz).

Il dispositivo è alimentato dal nuovo chip Tensor G4 di Google, come tutti gli altri della serie 9. Ha 12GB di RAM e memoria flash che è di 128 o 256GB. La batteria è da 4700mAh, che, combinata con il suo processore più efficiente dal punto di vista energetico, dovrebbe consentire al Pixel 9 di durare circa il 20% in più del suo predecessore.

La fotocamera ultra-grandangolare ora ha 48 megapixel invece di 12, e la fotocamera principale da 50MP è stata portata avanti invariata. La fotocamera frontale da 10,5MP ora ha l'autofocus invece del fissaggio.

Il Pixel 9 costa intorno a 900 euro con 128GB e 1000 euro con 256GB. Riceverà sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e degli aggiornamenti della sicurezza.

Pixel 9 Pro (XL)

Per la prima volta, Google offre la variante Pro in due dimensioni diverse. Una variante ha un display da 6,3 pollici come il dispositivo standard, ma offre tassi di refresh da 1 a 120 Hz e ha una densità di pixel più alta di 495 ppi. Il Pixel 9 Pro XL ha un display da 6,8 pollici con 486 ppi.

Il Pro più piccolo ha una batteria da 4700mAh come il 9 regolare, mentre lo smartphone XL ha una capacità di 5060mAh. Oltre alle varianti con 128, 256 e 512GB, il Pro più grande viene anche in un modello con 1TB di memoria flash. Altrimenti, le specifiche dei due dispositivi di punta sono identiche, inclusi 16GB di RAM.

Il setup della fotocamera posteriore è quasi invariato rispetto al Pixel 8 Pro. Le fotocamere principale e ultra-grandangolari sono integrate da una fotocamera teleobiettivo da 48MP con apertura f/2.8 e zoom ottico 5x.

Google vuole circa 1100 euro per il Pixel 9 Pro con 128GB, mentre le varianti con 256 e 512GB costano 1200 e 1330 euro.

Infine, Google ha presentato il suo secondo smartphone pieghevole, il Pixel 9 Pro Fold. Vanta display più grandi del suo predecessore, misurando 8 e 6,3 pollici all'interno e all'esterno, rispetto ai 7,6 e 5,8 pollici del modello precedente. Tuttavia, è solo leggermente più alto quando è aperto, a 155,2 mm, e addirittura leggermente più stretto e sottile quando è chiuso, a 77,1 e 10,5 mm. Quando è aperto, il Pixel Pro Fold misura 155,2 x 150,2 x 5,1 mm.

Il display interno è nitido a 373 ppi, supporta tassi di refresh da 1 a 120 Hz e può diventare l'80% più luminoso del primo Fold. Lo schermo esterno è altrettanto luminoso, con 422 ppi e tassi di refresh da 60 a 120 Hz.

La tripla fotocamera posteriore è ora ospitata in un'unità divisa invece di una barra ampia. Altrimenti, le specifiche rimangono quasi invariati. La fotocamera principale (f/1.7) scatta a 48 MP, la fotocamera ultra-grandangolare (f/2.2) a 10,5 MP e la fotocamera teleobiettivo (f/3.1) con zoom ottico 5x offre 10,8 MP. C'è anche una fotocamera frontale e una interna, entrambe con aperture f/2.2 e sensori da 10 MP.

Come i due smartphone 9 Pro, il nuovo Fold è alimentato dal Tensor G4 e ha 16 GB di RAM. La batteria, da 4650 mAh, ha una capacità leggermente inferiore rispetto al suo predecessore, ma il dispositivo dovrebbe durare altrettanto a lungo.

Il Pixel 9 Pro Fold viene in due varianti. Il modello con memoria flash da 256 GB è prezzo circa 1900 euro, mentre la versione da 512 GB costa 2030 euro.

Gemini prende il comando

Tutti e quattro i dispositivi Pixel 9 vengono con nuove funzionalità AI, gestite da Gemini, l'alternativa di Google a ChatGPT, invece del Google Assistant. Tra le altre cose, questi modelli possono creare un report meteorologico personalizzato e consentire al fotografo di essere incluso nelle foto di gruppo.

La migliore esperienza AI è offerta da Gemini Live, che promette "conversazioni fluide" con l'assistente. Può aiutare con la pianificazione di feste o riparazioni domestiche, basandosi sulle informazioni di Google Apps. Tuttavia, Gemini Live è attualmente disponibile solo in inglese e richiede un abbonamento Advanced a pagamento, al costo di €22 al mese dopo una prova gratuita.

Pixel Buds Pro 2

Per comunicare con Gemini, gli utenti possono anche utilizzare i nuovi auricolari Pixel Buds Pro 2. Google ha ridotto le loro dimensioni del 27% rispetto ai modelli precedenti, ma possono durare fino a 8 ore con l'ANC attivato senza il caso di ricarica. Un stabilizzatore rotante garantisce un adattamento sicuro durante lo sport o l'uso quotidiano.

Si dice che i Pixel Buds Pro 2 abbiano un suono migliore e un ANC più efficace grazie al nuovo chip Tensor-1. Il processore consente anche "chiamate cristalline" e mette in pausa automaticamente la riproduzione musicale e attiva la modalità trasparenza quando si parla.

Pixel Watch 3

Per la prima volta, lo Smartwatch Pixel è disponibile in un duo, con modelli che presentano display da 41 mm o 45 mm. Gli schermi hanno bordi più stretti rispetto allo Smartwatch 2 e possono raggiungere una luminosità due volte superiore. Con il display sempre attivo, il duo può durare fino a 24 ore.

Di notte, lo smartwatch può rilevare quando ti sei addormentato e spegnere automaticamente lo schermo insieme alle notifiche. Inoltre, i nuovi smartwatch portano nuove o migliorate funzionalità fitness e salute.

Lo Smartwatch Pixel 3 con display da 41 mm costa circa 400 euro, mentre la versione LTE costa 500 euro. Per la versione con display da 45 mm, dovrai investire 450 o 550 euro.

