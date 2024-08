Google accetta un accordo pionieristico per finanziare le redazioni della California, ma i giornalisti lo denunciano come una catastrofe.

La proposta prevede un investimento di 250 milioni di dollari in cinque anni, con Google che contribuisce con 125 milioni di dollari e lo stato che contribuisce con la restante parte. La maggior parte di questi fondi verrà utilizzata per sostenere le redazioni in California. Inoltre, verrà istituito un "boost" dell'intelligenza artificiale, mirato a migliorare i compiti giornalistici.

Questa mossa mette fine a un controverso progetto di legge, noto come California Journalism Preservation Act, presentato dall'assemblea di stato Buffy Wicks. Questo progetto di legge mirava a costringere le società tecnologiche, come Google e Meta, a sostenere finanziariamente le organizzazioni giornalistiche per la distribuzione di contenuti online. Il progetto di legge assomiglia a leggi adottate in Australia e Canada, mirate a sostenere le attività giornalistiche locali colpite dall'aumento dell'industria tecnologica.

In una dichiarazione, Wicks ha affermato: "Man mano che la tecnologia e l'innovazione avanzano, è fondamentale che la California continui a promuovere il ruolo importante del giornalismo nella nostra democrazia". Ha elogiato l'accordo come un impegno multisettore per rafforzare una stampa libera e dinamica, consentendo alle testate giornalistiche locali in tutto lo stato di continuare il loro lavoro cruciale.

Il governatore Gavin Newsom, che aveva mantenuto il silenzio sul progetto di legge, ha subsequently elogiato l'accordo, definendolo "un passo significativo verso l'assicurazione della sopravvivenza delle redazioni e il rafforzamento del giornalismo locale in tutta la California, utilizzando le risorse dell'industria tecnologica senza imporre nuove tasse ai californiani".

I editori di notizie hanno affrontato numerosi problemi negli ultimi anni, con conseguenti licenziamenti e chiusure di varie testate a causa del rapido calo dei ricavi pubblicitari e il passaggio degli utenti dai mezzi di comunicazione tradizionali alle piattaforme tecnologiche.

In modo interessante, l'accordo sostiene anche un "National AI Innovation Accelerator", che fornisce fondi per lo sviluppo dell'IA, una preoccupazione condivisa dai giornalisti che temono che l'IA possa potenzialmente mettere a repentaglio il loro settore e alimentare ulteriormente la sfiducia nei resoconti delle notizie.

L'accordo ha ricevuto il sostegno dell'Associazione dei pubblicisti della California, insieme alla società madre di Google e OpenAI. Tuttavia, è stato accolto con critiche dai sindacati dei giornalisti, che avevano sostenuto il progetto di legge di Wicks ma erano stati esclusi dall'accordo.

In una dichiarazione congiunta, i sindacati hanno affermato: "Il futuro del giornalismo non dovrebbe essere deciso in accordi segreti. Il Parlamento ha tentato di regolare i monopoli e ha fallito completamente. Ora ci chiediamo se lo stato abbia fatto più male che bene". I giornalisti e i lavoratori delle notizie della California hanno espresso la loro opposizione a questo accordo con Google e hanno condannato gli esecutivi delle notizie che hanno acconsentito ad esso a loro nome.

L'accordo ha incontrato anche l'opposizione di altri democratici nel parlamento della California, come il senatore di stato Steve Glazer, che aveva presentato un progetto di legge che offriva crediti fiscali per l'assunzione di giornalisti a tempo pieno.

Glazer ha criticato la proposta durante una conferenza stampa, affermando: "Despite the good intentions of the parties involved, this proposal does not provide sufficient resources to pull independent news gathering in California out of its downward spiral. Google's offer is insufficient and significantly falls short of matching their settlement agreement in Canada in supporting local news reporting."

