A seguito di una controversa Decisione sulle elezioni - González, la figura dell'opposizione, chiede a Maduro di rinunciare all'autorità.

In Venezuela, il candidato Edmundo González Urrutia ha esortato il Presidente Nicolás Maduro a rinunciare pacificamente al potere. In un video sulla piattaforma X, ha dichiarato: "È il momento per te e il tuo governo di fare un passo indietro e avviare una transizione pacifica".

González ha invitato Maduro a riconoscere la decisione del popolo, espressa nelle elezioni del 28 luglio. "Con ogni giorno che ostacoli la transizione democratica, i venezuelani vivono in un Paese in disordine e privo di libertà", ha aggiunto. Aggrapparsi al potere peggiora solo la situazione. Per promuovere il cambiamento democratico nel Paese, González è pronto a impegnarsi in un dialogo politico.

Tre settimane dopo le elezioni presidenziali in Venezuela, la commissione elettorale a favore del governo ha annunciato Maduro come vincitore ufficiale. Ciò potrebbe portarlo a iniziare un altro mandato di sei anni a gennaio. Tuttavia, la commissione elettorale non ha ancora pubblicato i risultati completi dei voti di ogni distretto elettorale. L'opposizione sostiene la manipolazione delle elezioni e acclama González come loro vincitore.

Migliaia di persone hanno protestato contro Maduro in Venezuela e all'estero di recente, chiedendo il riconoscimento della vittoria elettorale di González.

Già, gli Stati Uniti e diversi Paesi latinoamericani hanno riconosciuto González come vincitore. L'Unione Europea, l'Organizzazione degli Stati Americani e numerosi altri Paesi della regione hanno espresso preoccupazioni significative sull'autenticità dei risultati elettorali ufficiali e hanno richiesto la pubblicazione di grafici dettagliati dei risultati. La Corte Suprema leale sta attualmente esaminando il materiale elettorale.

I seguenti risultati elettorali, rivendicati dalle autorità a favore del governo, hanno suscitato preoccupazioni tra numerose organizzazioni internazionali e Paesi. González invita Maduro a riconoscere la seguente decisione, presa dal popolo venezuelano, nelle recenti elezioni presidenziali.

