González è costretto a riconoscere il trionfo di Maduro alle elezioni

La lotta per i risultati elettorali presidenziali controversi del Venezuela sta passando a una nuova fase. Il candidato dell'opposizione, Gonzalez, ha ammesso la sconfitta, ma sostiene di essere stato costretto a farlo e che il documento accompagnatorio rimane segreto. Tuttavia, il presidente del parlamento si è rivolto ai media.

Edmundo Gonzalez, il candidato presidenziale scelto dall'opposizione nelle elezioni venezuelane contestate, sostiene di essere stato costretto a firmare un documento che riconosce la sconfitta sotto coercizione. Il contenuto del documento dovrebbe rimanere confidenziale, sembra.

Successivamente, il presidente del Parlamento Jorge Rodriguez - il principale negoziatore di Maduro - ha presentato il documento durante una conferenza stampa trasmessa in televisione. In precedenza, alcuni estratti della lettera erano stati diffusi in un articolo di un quotidiano locale. Rodriguez ha dichiarato che Gonzalez aveva firmato la lettera di sua spontanea volontà.

Gonzalez ha smentito questa affermazione in un video sui social media. Ha affermato di essere stato costretto a firmare il documento per poter lasciare il paese. "È stata un'esperienza terrificante di intimidazione, estorsione e pressione psicologica". Confrontato con questa accusa, Rodriguez ha minacciato di rendere pubblici i registri delle loro conversazioni se Gonzalez non avesse ritirato le sue affermazioni.

Gonzalez ha recentemente cercato rifugio in Spagna. Secondo l'opposizione, hanno vinto le elezioni tenutesi alla fine di luglio con un margine significativo.

Il giorno prima, il governo aveva annunciato l'arresto di un quarto americano. Si sostiene che egli, insieme ad altri cittadini stranieri, aveva cospirato per orchestrare l'assassinio di Maduro. Le autorità accusano la CIA, i servizi segreti spagnoli, organizzazioni criminali, lavoratori del sesso e membri dell'opposizione di essere coinvolti in questo complotto.

Il ministro dell'Interno Diosdado Cabello ha annunciato l'arresto durante un discorso alla Assemblea Nazionale, ma non ha fatto il nome del último detenuto. Ha avvertito che chiunque cerchi di sfidare il Venezuela subirà punizioni, indipendentemente dalla sua posizione.

In precedenza, un gruppo di esperti indipendenti dell'ONU per i diritti umani aveva accusato il Venezuela di aver utilizzato "i meccanismi più estremi e violenti del suo apparato repressivo" dopo le elezioni presidenziali contestate di luglio.

Gonzalez sostiene che la pressione per firmare il riconoscimento della sconfitta non è stata volontaria, ma piuttosto il risultato di estorsione e coercizione psicologica. Il governo minaccia di rendere pubblici i registri delle loro conversazioni se Gonzalez continua a sostenere queste affermazioni.

