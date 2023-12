I punti salienti della storia

Golf di velocità: un britannico stabilisce un nuovo record mondiale da Guinness

Il britannico batte il record mondiale di lunga data

Jeffs ha completato la buca da 500 yard in 1:50,6 sec.

I golfisti di velocità completano 18 buche in circa 90 minuti

Il britannico è il nuovo detentore del record mondiale per la "buca più veloce del golf" dopo aver completato una buca par-five da 500 iarde in un minuto e 50,6 secondi.

Il record del 31enne insegnante di educazione fisica è stato stabilito lo scorso agosto al Tiverton Golf Club del Regno Unito ed è stato recentemente ratificato dal Guinness World Records.

Il suo tempo supera quello di un minuto e 52 secondi stabilito dal britannico Phil Naylor nel 2005.

"Probabilmente ho passato quattro mesi a lavorare sullo sprint", ha dichiarato Jeffs alla CNN. "Quando ho provato per la prima volta (a battere il record) ci sono andato vicino e ho pensato che sarebbe stato facile".

La regola per il tentativo di record, secondo il Guinness World Records, è che la buca deve essere lunga almeno 500 metri. Il tempo inizia nel momento in cui la palla viene colpita per la prima volta e si ferma quando cade in buca. Il golfista può viaggiare su un carrello, ma deve terminare la buca con lo stesso numero di mazze con cui ha iniziato.

Jeffs ha scelto di fare uno sprint tra un colpo e l'altro invece di andare in bicicletta, ma il giorno del tentativo di record ha quasi esaurito i colpi.

"Ho fatto solo tre tentativi", spiega. "I primi due sono falliti perché sono uscito un po' troppo forte".

Il golfista con nove handicap ha avuto a disposizione quanto basta per un ultimo tentativo, impiegando tre colpi per arrivare al green prima di fermare il tempo con il più semplice dei tap-in dopo che il suo primo putt era finito a pochi millimetri dalla tazza.

Quando la notizia è stata recepita, Jeffs si è inginocchiato in preda a una gioiosa stanchezza, prima di essere sommerso dagli auguri, tra cui la moglie Kelly che teneva la bandiera.

Questo nuovo traguardo significa che i golfisti britannici detengono ora i record mondiali individuali e di squadra.

Lo scorso ottobre, i professionisti dell'European Tour Ian Poulter, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton e Matthew Southgate hanno fatto registrare un tempo di 32,70 secondi al Regnum Carya Golf & Spa Resort di Belek Antalya, in Turchia.

Mantenersi "in forma e in salute

Jeffs è un entusiasta promotore dello speed golf, una versione veloce del gioco in cui i giocatori completano 18 buche in circa 80-90 minuti.

Il padre di due figli spera che la sua nuova impresa da record possa ispirare le sue figlie e incoraggiare altre persone a praticare questo sport.

"Sento che lo speed golf può migliorare il golf delle persone e anche mantenerle in forma e in salute", ha detto.

"Voglio lasciare un'eredità alle mie figlie e voglio anche che la gente riconosca il British SpeedGolf. Questo sport è in continua crescita e ci sono molti golfisti in forma che possono partecipare".

