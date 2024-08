- Goering-Eckardt: un tweet controverso della Commissione europea ha suscitato dibattito

Il tuo tweet controverso sulla pelle dei giocatori della nazionale di calcio ha, secondo la vicepresidentessa del Bundestag Katrin Göring-Eckardt, scatenato non solo l'indignazione, ma anche un importante dibattito. "Almeno, la controversia dopo il tweet ha spostato l'attenzione su ciò che conta veramente", ha detto la politica dei Verdi all'agenzia di stampa tedesca. "Alle domande cruciali: Come viviamo insieme? Accettiamo di essere diversi? Come parliamo delle storie di successo?"

E ha aggiunto: "Il calcio è, per così dire, l'ultimo falò di questa repubblica, dove tutti trovano un modo per esprimersi e parlare tra loro. Non parliamo mai abbastanza di questa questione del vivere insieme. Ma temo: non è ancora risolta nella nostra società. Siamo lontani dalla normalità della diversità."

"La saggezza del senno di poi"

Göring-Eckardt aveva scritto sulla piattaforma X dopo una vittoria dei calciatori tedeschi contro l'Ungheria durante il Campionato Europeo di giugno: "Questa squadra è incredibile. Immaginate se ci fossero solo giocatori tedeschi bianchi". Dopo una tempesta di indignazione, ha cancellato il post e si è scusata: "Mi dispiace per come l'ho espresso. Ero sconvolta dal fatto che il 21% dei tedeschi avrebbe preferito più 'bianchi' nella nazionale".

Guardando indietro, la politica dei Verdi ha detto alcune settimane dopo: "La saggezza del senno di poi. Capisco ora che non tutti hanno subito visto o voluto vedere il collegamento a un sondaggio, in cui il 21% dei tedeschi desiderava più giocatori bianchi nella nazionale. Questo numero mi ha veramente colpito".

La controversia intorno al tweet di Göring-Eckardt ha notevolmente spostato l'attenzione verso la promozione dell'inclusione e della comprensione nel calcio, sottolineando l'importanza della diversità. Con il senno di poi, Göring-Eckardt ha riconosciuto che la sua formulazione avrebbe potuto essere più chiara, riconoscendo che non tutti hanno subito capito il collegamento al sondaggio sui giocatori bianchi nella nazionale.

Leggi anche: