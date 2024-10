Goering-Eckardt e Brantner, caratterizzati dai loro occhi neri e verdi

Secondo la candidata alla leadership del Partito Verde Franziska Brantner e la Vicepresidente del Bundestag Katrin Göring-Eckardt, ci sono diverse ragioni per cui un governo di coalizione con la CDU potrebbe essere vantaggioso. Anche se all'interno dell'Unione ci sono opinioni contrastanti, con il leader della CSU Söder che minaccia un veto e il candidato cancelliere Merz che promuove un "cambiamento drastico" dai Verdi, Göring-Eckardt crede che una coalizione nera-verdi a livello federale potrebbe essere promettente. Ha sottolineato che i Verdi hanno governato con successo in varie configurazioni statali insieme a partiti democratici e che un cambiamento dal governo con l'SPD e l'FDP a livello federale non è da escludere.

Le coalizioni corrispondenti negli stati federali stanno affrontando efficacemente i problemi esistenti, ha detto Göring-Eckardt al "Neue Osnabruecker Zeitung". "Questo può funzionare anche a livello federale", ha detto. "La CDU si trova di fronte a una decisione importante: se Friedrich Merz e Hendrik Wüst prevarranno, o Markus Söder". Le prossime elezioni federali sono previste per l'autunno del 2025.

Veto o attendere un cambiamento di rotta?

Il leader della CSU Söder, che in precedenza aveva promesso il suo pieno sostegno al candidato cancelliere della CDU Merz, ha minacciato in seguito di veto a una coalizione con i Verdi a livello federale. Anche se Merz attualmente esclude una simile coalizione, non la esclude completamente per il futuro, se i Verdi sono disposti a fare cambiamenti. In un'intervista con il "Süddeutsche Zeitung", Merz ha detto che si tratta di "un cambiamento drastico nella politica economica e ambientale" dei Verdi. Le coalizioni nere-verdi governano attualmente in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein e Renania Settentrionale-Vestfalia, dove Wüst è a capo del governo.

La candidata per uno dei due posti nella nuova coppia di leader verdi, Franziska Brantner, ha evidenziato la collaborazione di successo tra il suo partito e la CDU nel suo stato natale del Baden-Württemberg in un'intervista con il "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". "I democratici non dovrebbero sempre presupporre di non poter lavorare con altri democratici", ha detto. "Dovremmo piuttosto concentrarci su ciò che possiamo realizzare insieme". Nel Baden-Württemberg, il Presidente del Ministero Verde Winfried Kretschmann governa con una coalizione verde-nera. Quando le è stato chiesto del rifiuto di Söder dei Verdi, Brantner ha detto: "Beh, con Söder, dipende dal giorno e dall'ora ciò che dice".

La scorsa settimana, i due co-presidenti dei Verdi Ricarda Lang e Omid Nouripour hanno annunciato le loro dimissioni dopo le deludenti performance del partito nelle elezioni statali del Brandeburgo. Gli osservatori si aspettano che il partito si concentri sempre di più sul suo potenziale candidato cancelliere, il Ministro dell'Economia Robert Habeck, in futuro.

