Goering-Eckardt ammise: "La nostra sicurezza in noi stessi era eccessiva, troppo urbanizzata"

Dopo le elezioni europee e quelle regionali in diverse regioni, è evidente che la frustrazione, la confusione e la tristezza sono diffuse tra i partiti democratici. Questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutti i partiti. La frustrazione non è una soluzione efficace, indipendentemente da chi detiene il potere.

Fortunatamente, il mio partito sta prendendo l'iniziativa: le dimissioni annunciate del consiglio federale meritano rispetto e riconoscimento. Le questioni personali sono secondarie. Ricarda Lang e Omid Nouripour si assumono la responsabilità per le responsabilità dell'intero partito. Siamo stati percepiti come troppo intellettuali, troppo urbani e abbiamo fallito nel connetterci con le emozioni delle persone: la paura, il declino, l'inquietudine. L'azione dei presidenti del partito è un esempio di vera grandezza. Ora spetta all'intero partito trasformare questa situazione in qualcosa di positivo e responsabile - non solo per Alleanza 90/I Verdi, ma per il nostro paese.

Dovremmo promuovere ciò che è essenziale per il nostro paese, non solo ciò che è realizzabile: aria pulita, natura rigogliosa, foreste sane, alloggi accessibili, scuole eccellenti, infrastrutture sicure, trasporti pubblici affidabili e altro ancora. Possiamo resistere ai populisti e agli estremisti di destra che non offrono nulla più della diffusione della paura, dell'intensificazione della frustrazione e della minimizzazione dei miglioramenti nella vita quotidiana delle persone.

Sono preoccupato che i giovani votanti abbiano perso fiducia nel nostro partito, insieme ad altri partiti democratici e nella democrazia stessa, nelle ultime elezioni. Le crisi del nostro tempo hanno colpito profondamente i giovani. Le loro preoccupazioni e aspettative sono state trascurate per troppo tempo. Dobbiamo assicurarci di rappresentare gli interessi delle future generazioni.

Possiamo riunirci come partito di coalizione

"Alleanza" è nel nostro nome. Questo spirito di costruzione di alleanze dovrebbe guidarci costantemente, anche nel caos delle decisioni quotidiane. Le alleanze non si costruiscono all'interno di un circolo ristretto, ma con coloro che pensano e percepiscono il mondo, il paese, un problema in modo diverso. Finché non promuovono la violenza o minacciano la nostra democrazia. Questo è una sfida, ma anche un'opportunità per crescere.

Possiamo diventare un partito di coalizione che costruisce ponti. Dalle aree rurali alle città, dai giovani agli anziani, dagli impegnati a quelli scoraggiati. Sì, anche da coloro che hanno buone intenzioni a quelli che respingono. In uno dei periodi più critici per il nostro partito, le esperienze dell'unione di "Alleanza 90" con il partito verde dell'Ovest possono offrire una guida.

In quel momento, dopo la riunificazione, lo stato interno della società era causa di preoccupazione. Pertanto, abbiamo sottolineato nel "consenso di base per il nuovo partito 'Alleanza 90/I Verdi'": "La nostra cultura politica dovrebbe essere accogliente e inclusiva, non respingente ed esclusiva. È orientata verso la riduzione delle paure e l'awakening della volontà per i cambiamenti necessari."

Contemporaneamente, abbiamo risolto: "Laddove il nostro ricerca e sforzo per raggiungere il consenso o i compromessi persuasivi falliscono, siamo disposti a impegnarsi nei conflitti e nelle controversie necessari." Questo dovrebbe valere ancora oggi. Molti vedono solo il negativo, l'esploit del populismo, la minimizzazione, la divisione. Io preferisco guardare avanti. Perché la motivazione più forte per perseverare è una visione positiva del futuro.

La Terra dei Resistenti

Sono convinto: Il nostro paese è più di quanto alcuni vorrebbero rappresentare. Abbiamo il potere di determinare il tipo di paese che vogliamo essere. Un paese di pessimisti. O la terra dei resistenti. Teniamo le redini. Alleanza 90/I Verdi è sempre stato a favore di una società libera e diversificata: una società fiduciosa e a favore della vita che protegge il futuro. Un paese in cui ci sosteniamo a vicenda, in cui l'obiettivo non è piacere a tutti, ma tollerare le differenze, affrontare i problemi apertamente, garantire la sicurezza e cercare un terreno comune.

Mi batterò per una libertà che include, non esclude. Una libertà completa. La libertà di respirare aria pulita, di praticare la religione della nostra scelta, di amare chi scegliamo. E anche la libertà di fare scelte diverse dagli altri. Una libertà che non mette gli altri in un angolo: "Sei un paternalista!" "Un proibizionista!" "Un filantropo!" Né stigmatizza e emargina chiunque sia critico. E comunica chiaramente le conseguenze quando i populisti e i demagoghi pericolosi attaccano il nostro ordine democratico. Una libertà che protegge lo stato di diritto, in modo che l'umanità rimanga.

Sono convinto: Il desiderio di sicurezza e libertà è completo. La nostra missione remains proteggere la nostra natura, la nostra umanità, la nostra nuova prosperità. Insieme, non l'uno contro l'altro. In partnership. Il momento per questo è ora.

Katrin Göring-Eckardt è Vicepresidente del Bundestag tedesco e membro della frazione verde del Bundestag.

