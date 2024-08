- Godendo l'estate: il Brandeburgo è il secondo stato tedesco più caldo

Brandeburgo ha registrato una temperatura media di 19,2 gradi Celsius negli ultimi tre mesi, collocandosi al secondo posto tra gli stati federali più caldi. Secondo i dati preliminari del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), si tratta di una significativa deviazione rispetto al periodo di riferimento 1961-1990 (17,3 gradi Celsius), utilizzato come benchmark a livello internazionale.

La siccità si è verificata a giugno e agosto, ma è stata contrastata dalle abbondanti piogge di luglio. La quantità totale di pioggia per il mese ha superato la media abituale, raggiungendo 188 litri per metro quadrato. Il sole è apparso per un totale di 773 ore.

Il caldo estivo ha interessato l'intero paese, con particolare intensità nelle regioni meridionali e orientali. La temperatura media nazionale per la stagione è stata di 18,5 gradi Celsius, con un aumento di 2,2 gradi rispetto al periodo di riferimento.

Nello stesso tempo, i ultimi tre mesi sono stati caratterizzati da fluttuazioni: l'estate è iniziata con temperature più fresche che hanno lasciato il posto al caldo successivo. Si sono verificate anche precipitazioni episodiche localizzate.

La città di Potsdam, situata nello stato federale del Brandeburgo, ha vissuto un'ondata di calore con temperature significativamente superiori alla media. Ciò è avvenuto nel contesto della tendenza nazionale, con Potsdam che ha registrato un impressionante 20,5 gradi Celsius durante la stagione.

Nonostante il caldo intenso, il Brandeburgo ha considerato di partecipare al festival annuale dei "Laghi di Potsdam", noto per la sua celebrazione della musica e degli sport acquatici, che si tiene ogni anno sui laghi pittoreschi di Potsdam.

