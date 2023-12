God Forbid" rivisita lo scandalo sessuale di Falwell dal punto di vista del "ragazzo della piscina".

Definito "il ragazzo della piscina" nei primi resoconti dei media, Granda e sua sorella Lilia lo descrivono come ingenuamente coinvolto nello stile di vita "swingin'" di Jerry Falwell Jr. e di sua moglie Becki, dopo aver conosciuto l'ex erede della Liberty University e la sua consorte mentre servivano da bere in un elegante hotel di Miami.

La Granda ha continuato ad avere una lunga relazione con Becki Falwell, sostenendo che il marito era pienamente consapevole dell'accordo e si è adoperato per creare opportunità immobiliari per la Granda, in parte per rendere felice la moglie.

La sorella - riferendosi ai suoi dubbi sulle azioni del fratello all'epoca - dice che quando cominciarono ad aprirsi le porte della finanza per lui, "pensai: "Per quanto strana sia iniziata questa cosa, forse si trasformerà in qualcosa di buono"".

Come chiarisce il titolo, non è stato così, e l'intera storia è complicata dal peso politico che Falwell ha esercitato come leader evangelico, dando all'allora candidato Donald Trump un appoggio cruciale durante la campagna presidenziale del 2016.

Il regista Billy Corben ha costruito un'intera serie di documentari sullo Stato del Sole e sui suoi colorati eccessi, tra cui "Cocaine Cowboys" e "The U.". "God Forbid" lo colloca nello stesso spazio, utilizzando sfacciate ricostruzioni drammatiche per visualizzare la vicenda, combinate con interviste con voce fuori campo per approfondire i dettagli.

"God Forbid" si sofferma anche a spiegare la storia della fondazione di Liberty sotto Jerry Falwell Sr., il ruolo un po' scomodo del giovane Falwell come rampollo di quell'impero e l'evoluzione più ampia del movimento evangelico intorno alla questione dell'aborto come punto di raccolta politico.

Il Granda è ritratto in modo simpatico, con molti messaggi di testo e contributi della sorella - con la quale aveva condiviso i dettagli, a detta di entrambi - a sostegno del suo racconto degli eventi. Ammette di essere stato ambizioso, ma di aver fatto il passo più lungo della gamba nel trattare con i Falwell più anziani e di essersi fatto abbagliare dai loro soldi e dalle loro conoscenze. (I Falwell hanno rifiutato di essere intervistati per il documentario).

"God Forbid" guadagna punti anche per non aver esagerato, raccontando la storia in modo relativamente conciso - invece di estenderla nel formato sempre più popolare delle docuserie - pur collegando lo scandalo centrale alle maree politiche con cui è diventato inestricabilmente legato.

Jerry Falwell si è dimesso dalla Liberty nel 2020, riconoscendo la relazione di Becki Falwell con la Granda, pur dichiarando di "non essere coinvolto". Ha anche affermato che Granda ha cercato di ricattare la coppia, accusa che Granda ha negato.

"God Forbid" offre chiaramente a Granda un forum amichevole per raccontare la sua storia, che include il modo in cui è uscito dall'altra parte dei suoi 15 minuti di notorietà. Se questo si è tradotto in "qualcosa di buono" per lui, come sperava la sorella, in termini di fornire ai produttori un argomento apparentemente irresistibile, sicuramente lo è stato per loro.

"God Forbid: The Sex Scandal that Brought Down a Dynasty" debutta il 1° novembre su Hulu.

Fonte: edition.cnn.com