- Gocce di sangue, intrisecche ragnatele e un'introduzione agghiacciante e inquietante.

Venezia, il più antico festival cinematografico del mondo, inizia nel torrido agosto, ma l'atmosfera è già permeata di zucche e il personale si dedica ai festeggiamenti di Halloween con battute macabre, arti mozzate, costumi spaventosi e occasionali caramelle.

Il denaro non ha importanza per lui, afferma Tim Burton

La 81ª edizione si apre con il regista Tim Burton ("Edward Mani di Forbice", "Sweeney Todd") che torna a Lido e rende omaggio alla sua ossessione per i cadaveri e gli ambienti tetri. Ci sono voluti 36 anni per scrivere un seguito all'horror "Beetlejuice". Per l'ingresso trionfale, Burton ha portato con sé i vecchi collaboratori come Michael Keaton, Catherine O'Hara e Winona Ryder, insieme a nuovi arrivati come Willem Dafoe, Justin Theroux e Monica Bellucci.

In una conferenza stampa, ammette candidamente di avere 66 anni e di non aver mai capito perché il primo film fosse stato così popolare. Ora, dice di aver ritrovato la sua passione e di essersi divertito a fare il film con tutti, indipendentemente dal successo che avrà.

Horror: qui le donne sono ancora "puttane"

La storia riprende dove il precedente si era interrotto. La donna (Winona Ryder) che vede i fantasmi è cresciuta e ora è una medium televisiva. Dopo la morte del padre, torna nella casa infestata della sua infanzia con la matrigna, il ragazzo e la figlia. Ma tra i partecipanti al funerale, appare un fantasma del passato: il demone "Beetlejuice", che ancora chiama le donne "puttane" nel 2024 e ha strane idee sul matrimonio. C'è anche un ricongiungimento con vecchi amici come il verme sabbioso a due teste e una folla di uomini in abito con teste in miniatura.

Ragni e zucche al Festival del Cinema di Venezia

Il film originale ha appassionati devoti, molti dei quali ricordano gli anni '80 solo attraverso le feste a tema. Intorno al Palazzo del Cinema, giovani donne con magliette di Beetlejuice, calze a metà polpaccio con ragnatele o addirittura il completo nero e bianco a strisce, il marchio di fabbrica del personaggio, si riunivano ore prima dell'inizio ufficiale con la presidente della giuria Isabelle Huppert e il premio onorario Sigourney Weaver.

Nonostante questo richiamo agli anni '80, molti attendevano con ansia una stella nata nel 2002. La californiana Jenna Ortega si è fatta un nome come una delle ultime "Regine dell'urlo", con ruoli in due film "Scream" e la serie Netflix "Mercoledì". Ora interpreta la figlia di Winona Ryder, che può anche vedere i fantasmi e deve fare i conti con i mondi dei vivi e dei morti. Senza spoilerare troppo, è meglio evitare ragazzi con genitori strani, indipendentemente dal loro fascino.

Per la sua prima conferenza stampa, Ortega ha scelto un completo rosso sangue, mentre Ryder ha optato per un abito nero corvo che sarebbe stato eccessivo anche per un funerale. Ortega ha menzionato di aver lavorato con Burton in precedenza per "Mercoledì", confessando di essere una "grande fan" del primo film e di avere piena fiducia in lui. Burton ha ricambiato il complimento, dicendo che la loro collaborazione è stata una fonte di ispirazione. Nel frattempo, un gruppo di ragazze ha esibito un cartello fatto in casa per le telecamere: "Ho guidato per ore solo per vedere Jenna sorridere". "Beetlejuice Beetlejuice" uscirà il 12 settembre. Vedremo se riuscirà a raggiungere lo stesso livello di spavento del originale, che ha incassato 75 milioni di dollari al botteghino con un budget di 15 milioni. Tuttavia, lo spirito di

Leggi anche: