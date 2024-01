GM è il primo venditore di auto in America, strappando il titolo a Toyota

GM (GM) ha comunicato mercoledì di aver venduto 2,3 milioni di veicoli negli Stati Uniti. Le forti vendite del quarto trimestre, in crescita del 41% rispetto a un anno fa, le hanno permesso di chiudere l'anno con un aumento delle vendite di quasi il 3% rispetto ai 2,2 milioni di veicoli venduti nel 2021, quando aveva subito un calo del 13%.

Nel frattempo, Toyota (TM), che aveva conquistato il primo posto nelle vendite nel 2021, ha registrato un calo delle vendite nell'intero anno di quasi il 10% a 2,1 milioni, nonostante l'aumento del 13% delle vendite nel quarto trimestre.

Negli ultimi due anni, le vendite di auto a livello industriale sono state limitate da una carenza di componenti, soprattutto chip per computer, necessari per costruire le auto e i camion desiderati dai consumatori. Si prevede che le vendite complessive di veicoli nuovi negli Stati Uniti scenderanno a poco meno di 14 milioni di veicoli quando i risultati finali delle vendite saranno resi noti nel corso della settimana.

Si tratterebbe del totale di vendite più basso da quando il Paese stava uscendo dalla Grande Recessione, più di dieci anni fa. Le vendite hanno toccato il fondo a 10,5 milioni nel 2009, anno in cui GM e Chrysler hanno dichiarato bancarotta e ricevuto i salvataggi federali, e sono risalite a 12,7 milioni solo nel 2011, l'ultimo anno in cui le vendite del settore sono scese sotto i 14 milioni.

Le vendite erano state di 17 milioni nel 2019, l'anno prima che la pandemia sconvolgesse l'economia e le catene di fornitura.

Secondo la maggior parte delle previsioni, i problemi della catena di approvvigionamento stanno migliorando e ciò dovrebbe consentire alle case automobilistiche di aumentare la produzione nel 2023. A riprova di ciò, le case automobilistiche indicano che le vendite del quarto trimestre sono state migliori rispetto a quelle dell'inizio dell'anno, anche se i prezzi delle auto sono aumentati e i tassi di interesse in crescita hanno reso gli acquirenti più costosi che in passato.

Ciò ha portato a prevedere un modesto aumento delle vendite quest'anno, che si attesterà ancora una volta a poco più di 14 milioni di veicoli.

Ma molti esperti avvertono che le previsioni di aumento delle vendite dipendono dal fatto che l'economia statunitense non cada in recessione, ma si limiti a registrare una crescita più lenta. L'incertezza su ciò che accadrà all'economia rende le prospettive delle vendite di auto molto più incerte rispetto agli anni precedenti.

"Sono decenni che faccio previsioni sul mercato automobilistico. Il prossimo anno è il più impegnativo", ha dichiarato Charlie Chesbrough, capo economista di Cox Automotive. "Di solito abbiamo un'idea della direzione che prenderà il mercato. Ma quest'anno potrebbe essere in salita o in discesa".

Ci sono una serie di fattori che sostengono le vendite di auto nuove nel prossimo anno, anche se l'economia è in crisi. Uno di questi è il fatto che negli ultimi due anni le società di noleggio non sono state in grado di acquistare la quantità di auto nuove di cui avevano bisogno, in quanto le case automobilistiche hanno limitato l'offerta di auto disponibili per le vendite di flotte a prezzi inferiori, vendendo invece tutte o quasi tutte le auto che avevano ai consumatori.

"Le società di noleggio hanno effettuato acquisti pari alla metà di quelli a cui erano abituate", ha dichiarato Ivan Drury, direttore della divisione Insights di Edmunds.

Drury ha detto che se le case automobilistiche iniziano a vedere la debolezza della domanda dei consumatori, possono riportare gli incentivi, compresi i finanziamenti a tassi più bassi, che non hanno dovuto offrire negli ultimi anni, quando c'era più domanda che offerta.

"Gli incentivi di recente sono stati praticamente nulli", ha detto.

Finora la domanda è ancora forte, perché c'è una domanda repressa da parte di potenziali acquirenti che hanno ritardato l'acquisto perché non riuscivano a trovare il veicolo che volevano. Ma sia Drury che Chesbrough affermano che i prezzi medi più alti e i tassi di interesse più elevati stanno già allontanando gli acquirenti dal mercato.

Un'inversione di tendenza dell'economia, soprattutto se i tassi di disoccupazione, storicamente bassi, dovessero iniziare a salire, potrebbe rapidamente tradursi in un calo delle vendite di auto nuove.

