Glynn Simmons è stato dichiarato innocente dopo aver scontato 48 anni di carcere - si ritiene che sia il più lungo di tutti gli esonerati

"Questo è un giorno che aspettavamo da molto, molto tempo. Finalmente è arrivato", ha detto Glynn Simmons, 70 anni, ai giornalisti, secondo l'emittente locale KFOR, dopo l'udienza in cui un giudice del tribunale distrettuale della contea di Oklahoma ha emesso un'ordinanza che lo dichiara formalmente innocente.

"Oggi possiamo dire che è stata fatta giustizia, finalmente", ha detto. "E sono felice".

Simmons ha scontato 48 anni, un mese e 18 giorni dopo la sua condanna, guadagnandosi una triste distinzione: Secondo il Registro nazionale degli esoneri, Simmons ha scontato la più lunga detenzione ingiusta di tutti gli esonerati negli Stati Uniti. La durata media di un'ingiusta incarcerazione è di poco più di nove anni, secondo il registro, che tiene traccia e cataloga gli esoneri a partire dal 1989.

"Ovviamente siamo molto felici", ha dichiarato giovedì alla CNN Joe Norwood, avvocato di Simmons, in un'intervista. "Si è sentito vendicato per il fatto che il suo nome... è stato scagionato, che è innocente e che non è stato lui. Sono davvero felice che tutto il lavoro sia stato ripagato per lui".

Simmons è stato rilasciato su cauzione a luglio, quando il giudice ha annullato la sentenza e la condanna del 1975 su richiesta del procuratore distrettuale della contea di Oklahoma, che in un comunicato stampa ha dichiarato che il suo ufficio ha scoperto che le prove erano state nascoste agli avvocati difensori di Simmons - una cosiddetta violazione di Brady.

A settembre, il procuratore distrettuale Vicki Behenna ha annunciato che non avrebbe chiesto un nuovo processo, anche a causa della mancanza di prove fisiche.

Il calvario di Simmons, durato più di dieci anni, si è concluso ufficialmente martedì con l'ordinanza modificata del giudice Amy Palumbo che ha archiviato il caso contro di lui con pregiudizio.

"Questa Corte ritiene, con prove evidenti e convincenti, che il reato per il quale il signor Simmons è stato condannato e incarcerato nel caso in questione, compresi eventuali reati minori, non è stato commesso dal signor Simmons", ha dichiarato Palumbo nell'ordinanza.

La CNN ha contattato il pubblico ministero per un commento sulla dichiarazione di innocenza del giudice.

La legge statale limita il risarcimento a 175.000 dollari

Simmons aveva solo 22 anni quando fu condannato, insieme a un altro uomo, per l'omicidio di Carolyn Sue Rogers durante una rapina in un negozio di liquori il 30 dicembre 1974, secondo l'ufficio del procuratore distrettuale e il Registro nazionale delle scuse.

La tesi dell'accusa al processo dipendeva dalla testimonianza di una donna di 18 anni che era stata colpita alla testa durante la rapina, secondo il Registro.

Interrogata dalla polizia giorni dopo, la donna ha detto di non ricordare molto. Ma al momento del processo, la donna ha detto di aver identificato Simmons e il suo coimputato in un confronto, secondo il Registro. Ha testimoniato di non aver identificato altri sospetti quando, in realtà, aveva identificato altri quattro individui durante otto distinti confronti, secondo il Registro.

Nessuno di loro era Simmons o il suo co-imputato, ha detto Norwood.

Al processo, Simmons ha testimoniato che non si trovava nemmeno in Oklahoma al momento della rapina: Era ad Harvey, in Louisiana, a giocare a biliardo. Anche diversi testimoni hanno dichiarato di averlo visto ad Harvey quel giorno e il giorno dopo, secondo il Registro.

Alla fine, Simmons e il suo coimputato sono stati condannati, secondo il comunicato stampa dell'ufficio del procuratore distrettuale, e, in un primo momento, condannati a morte. Le loro sentenze sono state poi modificate in ergastolo a seguito di una sentenza della Corte Suprema che ha dichiarato incostituzionale la pena di morte a causa di un'applicazione arbitraria e non uniforme, ha dichiarato il Registro.

L'ufficio del procuratore distrettuale ha dichiarato che il co-imputato di Simmons è stato rilasciato sulla parola nel 2008.

Nel corso degli anni, Simmons ha sostenuto la sua innocenza, secondo il Registro. Alla fine, un investigatore privato ha trovato un rapporto secondo il quale la testimone diciottenne aveva identificato altri soggetti e aveva considerato le sue identificazioni durante la notte prima di decidere di essere sicura. Secondo Norwood e il Registro, questo rapporto non è mai stato condiviso con gli avvocati difensori di Simmons al momento del processo.

Ora Simmons e i suoi avvocati sperano che possa ricevere un risarcimento per il tempo in cui è stato ingiustamente incarcerato, ha dichiarato Norwood alla CNN.

L'ordine di martedì, ha detto, consente loro di iniziare il processo di ricerca di tale risarcimento che, in Oklahoma, ha un tetto massimo di 175.000 dollari. Ma non c'è alcuna garanzia, ha aggiunto Norwood, ed è possibile che debbano lottare per ottenerlo in tribunale.

Nel frattempo, Simmons sta cercando aiuto finanziario attraverso un GoFundMe - la sua unica fonte di reddito dopo quasi cinque decenni durante i quali non ha potuto acquisire competenze utili per guadagnarsi da vivere, ha detto Norwood. Inoltre, a Simmons è stato diagnosticato un cancro al quarto stadio e si sta sottoponendo a chemioterapia.

"Tra le sue condizioni mediche, l'età di 70 anni e la capacità di provvedere a se stesso che gli è stata sottratta", ha detto Norwood, "ha bisogno dell'aiuto delle persone".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com