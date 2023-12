Gloria agli Oscar per il film indiano con il primo premio in assoluto per la migliore canzone

Apprezzata per la sua coreografia vivace e la melodia orecchiabile, la canzone, che ha già vinto un Golden Globe, è tratta dal film "RRR", un dramma in lingua telugu ambientato durante la lotta per l'indipendenza dell'India dalla Gran Bretagna.

Alla 95ª edizione degli Academy Awards di domenica sera, "Naatu Naatu" - composta da M.M. Keeravani e con testo di Chandrabose - ha battuto sia "Hold My Hand" di Lady Gaga da "Top Gun: Maverick" e "Lift Me Up" di Rihanna da "Black Panther: Wakanda Forever".

Accettando il premio, Keeravani ha dichiarato: "Sono cresciuto ascoltando i Carpenters e ora eccomi qui con gli Oscar", prima di cantare il suo discorso sulle note di "Top of the World" dei Carpenters. Chandrabose ha semplicemente aggiunto: "Namaste".

All'inizio della serata, i cantanti Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava hanno eseguito "Naatu Naatu", mentre i ballerini hanno ricreato una famosa scena energica del film che ha ispirato innumerevoli meme.

La star di Bollywood Deepika Padukone, che ha presentato l'esibizione, ha definito la canzone "una vera bomba".

Reagendo alla vittoria su Twitter, la star del film Ram Charan ha scritto: "Abbiamo vinto!!! Abbiamo vinto come cinema indiano! Abbiamo vinto come Paese!!! Il premio Oscar sta tornando a casa!".

In una dichiarazione più lunga rilasciata sulla piattaforma, Charan ha descritto il film come un "capolavoro" e la canzone come "un'emozione in tutto il mondo".

In precedenza, un compositore indiano aveva vinto l'Oscar per la migliore canzone originale con "Jai Ho" da "The Millionaire", ma quel film era una produzione prevalentemente britannica.

Al contrario, "RRR" è una produzione indiana in tutto e per tutto - e una vetrina per Tollywood, una delle industrie cinematografiche indiane non-bollywoodiane che si concentra principalmente su produzioni in lingua telegu anziché su film in hindi.

Dopo la vittoria, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha twittato: "La popolarità di 'Naatu Naatu' è globale. Sarà una canzone che verrà ricordata per gli anni a venire".

"L'India è euforica e orgogliosa", ha aggiunto Modi.

Il team che ha realizzato il film si è sfogato su Twitter per festeggiare.

"Nessuna parola può descrivere questo momento surreale. Lo dedichiamo a tutti i nostri fantastici fan in tutto il mondo. Grazie!!! Jai Hind", hanno scritto, usando un grido popolare che significa "Vittoria all'India".

L'industria cinematografica indiana produce decine di migliaia di film ogni anno in diverse lingue e "RRR", acronimo di Rise, Roar, Revolt, è il quarto film di maggior incasso del Paese, secondo IMDB, con quasi 155 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il film fantasy storico, della durata di tre ore, presenta sequenze d'azione selvagge, esplosioni, battaglie epiche, complessi numeri di danza e un uomo che lotta contro una tigre.

Una clip del film con le superstar telugu Charan e N. T. Rama Rao Jr, noto come Jr NTR, che ballano in perfetta sincronia con il testo del film ha superato i 125 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com