- Global Fortune sta introducendo tre atleti di origine straniera nella loro squadra.

La squadra di calcio di seconda divisione Fortuna Düsseldorf ha ingaggiato tre nuovi giocatori poco prima della scadenza del mercato. Fortuna sta portando in prestito il giocatore olandese Under 21 Myron van Brederode, con AZ Alkmaar come suo precedente club. Secondo l'annuncio di Düsseldorf, hanno l'opzione per rendere il contratto permanente.

Inoltre, Fortuna ha accolto il centrocampista difensivo Giovanni Haag dal club francese di seconda divisione Rodez AF. Non sono stati rivelati i dettagli del suo trasferimento, ma si vocifera che la cifra riportata sia di un milione di euro. Il club non ha rivelato dettagli sulla durata del contratto.

Infine, Fortuna ha aggiunto alla sua rosa il terzino destro islandese Valgeir Lunddal Fridriksson, che arriva dal club svedese di prima divisione BK Häcken, che non è riuscito a qualificarsi per i playoff della Conference League contro il 1. FC Heidenheim. Fortuna non ha reso noti i dettagli del trasferimento o la durata del contratto.

