I profitti del primo semestre 2024 del gruppo DZ Bank scendono con un calo dei profitti prima delle imposte a 1,71 miliardi di euro, rispetto ai 1,93 miliardi dell'anno precedente. Gli utili netti del gruppo hanno seguito la stessa tendenza, passando da 1,4 a 1,25 miliardi di euro, come riportato a Francoforte.

Secondo il CEO Cornelius Riese, "Date le attuali condizioni economiche e geopolitiche, non è stato esattamente facile." Il gruppo è riuscito a mantenere la sua traiettoria di crescita. I ricavi da interessi e le commissioni sono aumentati, ma il risultato delle operazioni di trading ha subito un forte calo, diventando negativo. Ciò è avvenuto a causa di aggiustamenti nella valutazione dei nostri bond interni, tra gli altri fattori. Le spese amministrative hanno registrato un lieve calo.

Il Central Institute of Volks- and Raiffeisenbanks si è detto soddisfatto delle prestazioni di ciascuna delle sue società del gruppo. Ad esempio, Union Investment ha segnalato forti vendite a clienti sia personali che istituzionali. R+V Assicurazioni ha registrato una crescita costante dei premi in tutti i settori assicurativi. Le operazioni bancarie proprie di DZ Bank hanno anche performato bene.

Riese prevede un aumento dell'incertezza nella politica globale e sui mercati finanziari nei prossimi mesi. "In queste circostanze, prevediamo di chiudere l'anno nel nostro range di guadagni sostenibili di 2,0-2,5 miliardi di euro per il 2024", ha aggiunto. Il gruppo ha chiuso l'anno precedente con un impressionante profitto prima delle imposte di quasi 3,2 miliardi di euro.

