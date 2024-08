Gli utenti dell'UE di iPhone e iPad hanno ora la possibilità di eliminare l'Apple App Store dai loro dispositivi.

Secondo le affermazioni delle aziende, in futuro solo le Impostazioni dell'App e il Dispositivo stesso non saranno rimovibili. Tuttavia, i consumatori dell'UE possono ancora modificare le impostazioni nei browser, nei servizi di messaggistica, nelle chiamate e in diverse app.

Il successo di Apple deriva in gran parte dalla sua gamma di dispositivi che funzionano senza soluzione di continuità insieme. Tuttavia, gli utenti sono stati limitati all'utilizzo dell'App Store di Apple o di altre app interne per accedere alle offerte di terze parti.

Da oltre un anno, c'è una disputa tra Bruxelles e la corporation di Apple sulla Digital Markets Act (DMA), con procedimenti e minacce. "Le regole dell'App Store ostacolano la DMA, impediscono agli sviluppatori di app di incoraggiare i consumatori ad utilizzare canali di distribuzione alternativi per le offerte e i contenuti", si è lamentata la Commissione UE in una dichiarazione preliminare seguita a un'indagine.

Se l'UE convaliderà questa analisi iniziale e Apple non modificherà le sue regole dell'App Store, la corporation potrebbe affrontare una multa pari al 10% del suo fatturato globale. Tenendo conto delle vendite dell'anno scorso, si tratterebbe di oltre 30 miliardi di euro. In caso di recidive, l'UE minaccia multe fino al 20% del fatturato globale. Lo scorso mese, Apple ha annunciato dei cambiamenti.

Apple ha difeso a lungo il suo sistema chiuso sulla base di preoccupazioni per la sicurezza, sostenendo che gli utenti sono protetti dall'infiltrarsi di malware e dalle violazioni dei dati grazie a questo setup. Nel suo annuncio sul sito per gli sviluppatori, la società ha ora dichiarato esplicitamente che solo i browser alternativi possono essere offerti sui loro dispositivi se rispettano specifici "standard di privacy e sicurezza".

Oltre all'UE, aziende come la casa di videogiochi Epic Games e il servizio di streaming Spotify contestano le attuali regole di Apple, in quanto devono pagare una commissione ad Apple per installare i loro programmi tramite l'App Store di Apple.

