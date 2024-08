- "Gli uomini piangono per il calcio, le donne piangono per se stesse".

Signora Strobl, come ha saputo del concerto annullato? Stavo a casa a fare braccialetti dell'amicizia. Mio marito è uscito con i bambini, avrei dovuto andare con un'amica giovedì sera. Adesso sono seduta a casa da sola ancora a fare i conti con questa situazione.

Ha espresso il suo disappunto su X (ex Twitter): "Gli uomini possono vestirsi per il calcio e piangere per le sconfitte. Alle donne non è permesso essere tristi per l'annullamento di un concerto." Questo annullamento del concerto è stato come perdere una finale dei Mondiali ai rigori all'ultimo momento. Lo so, sono anche una tifosa di calcio. Ieri sono passata dal massimo al minimo a livello emotivo. E molte donne si sono sentite allo stesso modo, molte hanno reagito in modo forte alla notizia. Ma poi subito da tutte le parti: "Datti una calmata, non essere così isterica." C'è poca accettazione per le donne che mostrano le loro emozioni negli spazi pubblici. Ma le donne hanno il diritto di essere arrabbiate e tristi per un concerto annullato! Dopotutto, si trattava di più della sola musica.

Cosa intende dire? Si tratta anche di quello che c'è prima e dopo: lo scambio di braccialetti, le amicizie spontanee. Soprattutto con una pop star come Taylor Swift, che si rivolge alle donne e alle ragazze e crea spazi sicuri ai suoi concerti. Che questi concerti non ci siano significa che abbiamo perso quello spazio. Che bambine di otto o dodici anni debbano fare i conti con qualcuno che vuole loro fare del male intenzionalmente, è molto, molto triste.

Perché è una fan di Swift? Il fenomeno Swift mi ha colpito inaspettatamente. Onestamente, all'inizio l'ho presa sottogamba. Ma i due album usciti durante la pandemia mi hanno colpito dritta al cuore. Quello che lei descrive nei suoi testi è esattamente quello che sento io, anche se ho quasi cinque anni più di lei.

Taylor Swift avrebbe dovuto esibirsi a Vienna per tre sere. Cosa significa per la città l'annullamento? Certo, la sicurezza viene prima di tutto. Ora sappiamo quanto fosse vicino il pericolo. Ma per Vienna è un disastro. E non farà una bella figura per i grandi artisti che qui c'è un caos totale.

Pensa che la polizia austriaca e il governo abbiano reagito bene al sospetto di terrorismo? La domanda che bisognerebbe porre è: come mai ora, per la seconda volta in poche settimane, parlo degli omicidi di Southport, ci sono giovani uomini di vent'anni che prendono di mira specificamente le ragazze e le giovani donne? Dobbiamo parlare di come avvengono le radicalizzazioni jihadiste e salafite, che avvengono principalmente online, e di quali lavori preventivi possono essere fatti.

