- Gli ultra criticano la DFL Supercup come una "tazza di sudore"

La Supercoppa DFL tra i vincitori doppi del Bayer Leverkusen e i vicecampioni del VfB Stuttgart sabato sera (ore 18:00, BayArena) vedrà molti tifosi boicottare l'evento. Le tifoserie attive di entrambe le squadre hanno annunciato che non supporteranno le loro squadre questa volta. Il motivo addotto è che la partita, organizzata dalla Deutsche Fußball Liga (DFL), è puramente un evento commerciale privo di significato sportivo.

"La Supercoppa DFL non ha alcun appeal sportivo per noi come competizione e quindi nessuna rilevanza che giustifichi una presenza organizzata", hanno scritto i gruppi ultras di Stoccarda sul loro sito web. E la tifoseria del Bayer ha dichiarato: "Coppa di Carnevale invece di weekend di Coppa - non con noi!"

Questo weekend segna anche l'inizio del primo turno della DFB-Pokal, a cui i partecipanti alla Supercoppa, Leverkusen e Stoccarda, si uniranno più tardi. Gli Svevi ora devono affrontare la squadra di seconda divisione Preußen Münster in una serata di martedì (ore 20:45) alla fine di agosto, e il Bayer contro il FC Carl Zeiss Jena in una serata di mercoledì (ore 18:00).

