- Gli ultimi lavori di ristrutturazione sono in corso.

Nel popolare palazzo dei piaceri sull'isola Pfauen, amato tanto dai turisti quanto dai berlinesi, i lavori di ristrutturazione finale sono in corso in vista della riapertura prevista in maggio. "I lavori procedono secondo i piani", ha dichiarato un portavoce della Fondazione dei Palazzi e dei Giardini di Prussia Berlin-Brandenburg. Attualmente, la base muraria viene asciugata. Verrà sigillata sia all'interno che all'esterno per impedire l'ingresso dell'umidità.

Rinfrescata la bardatura in legno

Successivamente, gli specialisti dovranno ancora eseguire i lavori di restauro nelle stanze. Presumibilmente, in autunno, i mobili torneranno nel castello - inclusi 225 oggetti come mobili, dipinti e sculture. Sono in corso anche i lavori di giardinaggio.

Il piccolo castello in legno nella parte sud-ovest di Berlino è stato chiuso ad agosto 2018 a causa di difetti estesi. Secondo il portavoce, il problema principale era quello di affrontare i danni causati dall'umidità. Ciò ha comportato il rinnovo dell'intera bardatura in legno e la riparazione del ponte tra le due torri.

La riapertura è prevista per maggio

Il costo totale della ristrutturazione è di circa 7,5 milioni di euro, secondo il portavoce. La fondazione prevede di riaprire il castello ai visitatori nel maggio 2025.

Il castello dell'isola Pfauen è stato costruito tra il 1794 e il 1795 dal falegname di Potsdam Johann Gottlieb Brendel per il re Federico Guglielmo II (1786-1797) e la sua stretta confidente Wilhelmine Rietz, successivamente contessa Lichtenau (1753-1820), come rifugio rurale. È rimasto tale per i successori come residenza estiva esotica, tanto che sull'isola Pfauen sono state portate anche palme.

Secondo la fondazione, l'esterno dell'edificio è modellato su una villa romana, immaginata come un castello in rovina. All'interno, ci sono stanze sontuosamente decorate in stile contemporaneo.

I lavori di restauro della bardatura in legno sono una parte significativa della ristrutturazione dell'architettura del castello dell'isola Pfauen. Una volta completati, i visitatori potranno nuovamente ammirare i dettagli elaborati dei mobili restaurati, inclusi 225 oggetti come dipinti, sculture e mobili.

