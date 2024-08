Gli ultimi blocchi di generazione: cosa possono fare i viaggiatori

In Giubbotti Alta Visibilità e con Striscioni: Attivisti per il Clima Mirano agli Aeroporti in diverse Città. Quali sono i Diritti dei Viaggiatori in Caso di Ritardi o Cancellazioni dei Voli?

Gli attivisti per il clima hanno causato disagi al traffico aereo in diverse località della Germania, suscitando preoccupazione tra coloro che avevano programmato viaggi aerei per le vacanze estive. In caso di ritardi o cancellazioni causati da tali proteste nel giorno del tuo viaggio, quali sono i tuoi diritti?

Quali sono i Miei Diritti in una Situazione del Genere?

Anche in questi casi, i passeggeri hanno certi diritti in base al Regolamento UE 261/2004. A seconda della distanza del volo, i passeggeri hanno diritto a un pasto e una bevanda gratuiti in aeroporto in caso di ritardo di due ore o più.

Per ritardi di due ore sui voli di corta distanza, tre ore sui voli di media distanza e quattro ore sui voli di lunga distanza, la compagnia aerea deve offrire un mezzo di trasporto alternativo per la destinazione finale il prima possibile. Spesso viene fatto automaticamente o la compagnia aerea può offrire l'opzione di convertire il biglietto in un biglietto del treno per i voli domestici.

In caso di cancellazione del volo, i passeggeri possono scegliere tra il rimborso o il trasporto alternativo alla loro destinazione. Se scelgono quest'ultimo, la compagnia aerea è obbligata a trasportarli alla loro destinazione il prima possibile.

Dove posso Trovare Maggiori Informazioni?

Il Centro Europeo per i Consumatori offre uno strumento di auto-aiuto basato sul browser per i problemi dei voli (selfhelp.evz.de/en/travel/flight/). Il sito web dell'Ufficio Federale Tedesco per la Protezione dei Consumatori e la Sicurezza Alimentare (bvk.de/EN/Service/Rechte_im_Flugverkehr/Rechte_im_Flugverkehr_node.html) fornisce anche una buona panoramica. Puoi anche contattare il centro gratuitamente se hai una disputa con una compagnia aerea riguardo ai rimborsi.

Per informazioni dettagliate, i passeggeri possono anche consultare il sito web dei centri per i consumatori. L'app Flightright del centro per i consumatori NRW può aiutare nel controllo dei reclami.

Posso Richiedere un Indennizzo per i Dann?

Probabilmente no in questo caso. Secondo il portale di compensazione per i voli Flightright, le proteste degli attivisti per il clima sono probabilmente considerate una circostanza straordinaria. In altre parole, le compagnie aeree non sono responsabili per i problemi e quindi non sono tenute a pagare un'indennizzo di 250, 400 o 600 euro, come previsto dalle norme UE in molti casi di cancellazioni improvvise o ritardi consistenti, a seconda della distanza del volo.

È improbabile che i reclami per i danni all'aeroporto abbiano successo, poiché l'aeroporto sarebbe responsabile solo in caso di "grossolana negligenza delle norme di sicurezza", il che non è generalmente previsto.

E se la mia Vacanza in Pacchetto è Ritardata?

Per i turisti in vacanza in pacchetto, il tour operator è il primo punto di contatto anche in caso di interruzioni del volo causate dagli attivisti per il clima. Il tour operator è responsabile dell'organizzazione dei voli alternativi e del rimborso delle spese aggiuntive per il cibo e l'alloggio in caso di ritardi consistenti.

