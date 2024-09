Gli ultimi AirPods di Apple che diventano apparecchi acustici potrebbero potenzialmente risparmiarvi notevoli spese finanziarie.

"Stanno integrando una funzionalità innovativa mirata ad aiutare oltre un miliardo di individui che affrontano problemi di udito lievi a moderati," ha dichiarato Sumbul Ahmad Desai, vicepresidente della salute di Apple.

Apple ha annunciato che la sua funzionalità di ausilio all'udito migliorerà le frequenze, rendendo i suoni più distinti e vividi per le orecchie. Questa funzionalità utilizzerà anche l'apprendimento automatico per apportare regolazioni in tempo reale, adattandosi durante la giornata.

Gli apparecchi acustici di prescrizione spesso costano una fortuna. Le AirPods Pro 2 di Apple, al prezzo di $249, potrebbero essere un'opzione più economica e accessibile per coloro che affrontano la perdita dell'udito, anche se potrebbero non funzionare per tutti. Ecco cosa devi sapere:

L'annuncio di Apple coincide con i cambiamenti dell'FDA

Circa 30 milioni di americani adulti soffrono di qualche livello di perdita dell'udito, con solo circa un quinto che cerca aiuto, secondo l'FDA.

Coloro che non ricevono cure per la perdita dell'udito possono sperimentare un tasso di declino cognitivo ridotto e un rischio di depressione inferiore, suggerisce l'FDA. Tuttavia, il costo elevato delle visite mediche e degli apparecchi acustici ha scoraggiato alcuni dal cercare cure.

Due anni dopo che l'FDA ha autorizzato la vendita di apparecchi acustici OTC, coloro che hanno una perdita dell'udito lieve o moderata possono acquistare direttamente dai rivenditori o dai produttori senza prescrizione medica.

Per accedere alla nuova funzionalità di ausilio all'udito, gli utenti di AirPods Pro 2 dovranno eseguire un test dell'udito che analizza la loro perdita dell'udito eseguendo una sequenza di toni.

"Dopo aver completato il test dell'udito, le tue AirPods Pro si trasformano in un apparecchio acustico personalizzato, migliorando i suoni specifici di cui hai bisogno in tempo reale, come parti del discorso o l'ambiente circostante," ha spiegato Desai.

Tuttavia, gli apparecchi acustici OTC come questi non sono sempre una soluzione adatta per la perdita dell'udito. L'FDA richiede ancora ai minori di 18 anni di acquistare apparecchi acustici con prescrizione. Gli apparecchi acustici over-the-counter, inclusi quelli di Apple, non sono destinati a "gravi o profonde" perdite dell'udito, secondo l'FDA. coloro che hanno una significativa perdita dell'udito dovrebbero ancora consultare un professionista sanitario.

Apple si aspetta di ottenere l'autorizzazione dell'FDA "molto presto", il che significa che le AirPods Pro 2 diventeranno un dispositivo medico regolamentato. Questa autunno, le funzionalità di assistenza all'udito saranno disponibili attraverso un aggiornamento software in oltre 100 paesi, tra cui gli Stati Uniti, la Germania e il Giappone, ha annunciato l'azienda.

Apple ha già esperienza nel settore sanitario. L'Apple Watch può rilevare ritmi cardiaci irregolari legati all' fibrillazione atriale o AFib, che possono portare a coaguli di sangue, ictus e insufficienza cardiaca, secondo l'Associazione americana del cuore.

Martedì, Apple ha annunciato che il suo ultimo Apple Watch 10 può anche avvisare gli utenti della sindrome delle apnee del sonno, un disturbo caratterizzato da interruzioni della respirazione durante il sonno.

Impatto atteso della nuova funzionalità di ausilio all'udito di Apple

Barbara Kelley, direttore esecutivo dell'Associazione americana per la perdita dell'udito, aveva previsto un simile annuncio dopo l'apertura del mercato dell'FDA alle opzioni over-the-counter due anni fa.

"Questo è ciò che speravamo nel mercato, assistendo all'innovazione tecnologica nell'attenzione alla salute dell'udito," ha dichiarato Kelley.

Kelley sperava che il nuovo prodotto di Apple avrebbe ispirato più persone ad affrontare i loro problemi di perdita dell'udito.

"C'è ancora uno stigma legato alla perdita dell'udito e il suo legame con l'invecchiamento," ha commentato Kelley. "Tuttavia, ho visto studenti delle elementari che indossano AirPods. Se possono anche servire come apparecchi acustici, credo che sia davvero emozionante."

L'annuncio di Apple è stato generalmente accolto positivamente sui social media da utenti di apparecchi acustici, ma molti hanno notato che gli apparecchi acustici tradizionali hanno una durata della batteria che supera quella delle AirPods, 3-6 ore.

"Come persona con disabilità uditive, questo è stato l'annuncio più emozionante dell'evento di oggi," ha scritto un utente di Reddit martedì. "Spero che possano migliorare la durata della batteria oltre le 3-6 ore. Sarebbe fantastico raggiungere le 8 ore."

L'integrazione di questa funzionalità innovativa da parte di Apple potrebbe potenzialmente sconvolgere il business tecnologico degli apparecchi acustici tradizionali di prescrizione a causa dell'accessibilità delle sue AirPods Pro 2.

Inoltre, con la nuova funzionalità di ausilio all'udito di Apple, l'industria tecnologica sta ora entrando nel business di affrontare la perdita dell'udito, aprendo un nuovo campo per le soluzioni tecnologiche.

Leggi anche: