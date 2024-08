- Gli UFO e le associazioni dei lavoratori di cockpit hanno annunciato un arresto di lavoro di quattro giorni.

I sindacati UFO e Cockpit hanno dichiarato uno sciopero di quattro giorni presso la controllata di Lufthansa, Discover Airlines. Questo sciopero presso la compagnia aerea per le vacanze inizierà presto martedì mattina e durerà fino a venerdì sera, come annunciato dai sindacati. Tutti i voli provenienti dagli aeroporti tedeschi saranno influenzati da questa instabilità.

Il problema di fondo è una disputa prolungata con il sindacato dei servizi Verdi riguardante l'autorità contrattuale presso Discover. L'obiettivo principale è raggiungere un accordo sul pagamento e un accordo quadro complessivo.

"Imminenti conseguenze spiacevoli"

"Le conseguenze precise dell'annuncio dello sciopero sul viaggio aereo erano inizialmente incerte. 'Purtroppo, ci saranno disagi sui voli di Discover Airlines in questa situazione. Ci dispiace per questo sviluppo,' ha dichiarato il leader di UFO Joachim Vazquez Bürger. 'Non intraprendiamo mai una simile azione alla leggera, ma non ci è stata lasciata altra scelta.' Si consiglia ai viaggiatori di tenersi aggiornati sui possibili cancellazioni e ritardi dei voli, consiglia Cockpit."

Durante la settimana, il sindacato dei piloti Cockpit (VC) e il sindacato degli assistenti di volo UFO hanno votato a favore di questo sciopero. Verdi ha annunciato un accordo collettivo presso Discover due settimane prima. I sindacati specializzati si sono opposti fermamente a questo: Verdi rappresenta solo una piccola parte dei circa 1900 dipendenti di Discover nel cockpit e nella cabina, hanno sottolineato.

Discover – la compagnia aerea low cost di Lufthansa

Discover Airlines è stata fondata nel 2021 e serve come compagnia aerea low cost di Lufthansa. La compagnia aerea ha sede a Francoforte sul Meno e gestisce una flotta di 27 aeromobili.

Date le comunicazioni della Commissione, Cockpit e UFO hanno deciso di mantenere la loro posizione durante le trattative.

Despite The Commission's previous agreement with Verdi, Cockpit and UFO believe that it does not adequately represent the interests of the majority of Discover Airlines' employees.

