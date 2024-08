Gli ucraini guardano le loro truppe controffensiva con un misto di soddisfazione e paura

"Questa è la conseguenza del fatto che i russi sono entrati nel nostro territorio," ha detto Hanna Fedorkovska a CNN in un centro di evacuazione a Sumy, una città a sud del confine.

"Non siamo entrati nel loro territorio perché lo volevamo, ma perché sono venuti a casa nostra e ci hanno portato via la nostra vita pacifica. Ora devono fare i conti con questo. Spero che non sia stato vano e che otterremo la pace."

Il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato martedì che le forze di Kyiv si stanno spingendo più avanti in Russia dopo aver rivendicato centinaia di migliaia di chilometri quadrati del suo territorio. Kyiv ha detto che i suoi soldati si stanno espandendo in una "zona cuscinetto" all'interno della Russia, che dice proteggerebbe meglio le comunità nel nord dell'Ucraina.

Fedorkovska, 21 anni, è arrivata al centro di evacuazione con la nonna di 72 anni, che era inconsolabile dopo aver lasciato il marito e la casa in cui hanno vissuto per 52 anni.

Le due donne erano tra centinaia di ucraini evacuati dalle aree di frontiera negli ultimi giorni. Fedorkovska, studentessa, ha detto che il nonno di 85 anni ha insistito per restare, dicendole: "Tu salva la tua nonna, e io proteggerò ciò che è nostro."

L'offensiva a sorpresa ha portato un boost necessario per l'esercito ucraino, ma ha anche lasciato alcuni ucraini, compresa Fedorkovska e la sua nonna, preoccupati per ciò che accadrà quando la Russia radunerà abbastanza truppe nella zona per respingere.

"Spero che i nostri ragazzi abbiano fortuna, perché se non riescono a mantenere i territori russi che hanno ora conquistato, penso che ci saranno molti problemi nella regione di Sumy. Sarà il secondo Mariupol, penso," ha detto Sergey Zemlyakov, un ex soldato che ha combattuto nella regione orientale del Donbas nel 2014 e nel 2015, a CNN nel centro di evacuazione.

Mariupol, nella regione di Donetsk, è caduta sotto il controllo russo nel 2022 dopo mesi di assedio e bombardamenti, migliaia di morti segnalati e storie di orrore e fame.

Attacchi aerei russi

Nila Buhaiova, che lavora al Dipartimento di Protezione Sociale nella regione di Sumy, ha detto che centinaia di persone sono passate dalle porte del centro negli ultimi giorni.

"L'evacuazione si è intensificata negli ultimi giorni... quando è iniziato il bombardamento del distretto di Sumy, le persone non potevano più restare, così se ne sono andate. Venerdì c'erano 270 persone, sabato 382 e domenica 250," ha detto.

I numeri sono dwarfed dalle evacuazioni sul lato russo del confine. Gli ufficiali locali nella regione di Kursk hanno detto che lì sono state emesse ordinanze di evacuazione per circa 180.000 persone, con migliaia di altre evacuate dalle regioni russe vicine.

Ma per molti ucraini, è difficile provare compassione per i loro vicini.

I nonni di Fedorkovska sono rimasti a casa loro a Myropillya dopo che la guerra è scoppiata nel 2022, anche se il villaggio è circondato dalla regione di Kursk della Russia su tre lati e ha subito attacchi frequenti da quando Mosca ha lanciato la sua invasione su larga scala dell'Ucraina.

Ma l'area è diventata troppo pericolosa ora che l'Ucraina ha lanciato la sua offensiva a sorpresa.

"Dopo l'inizio dell'operazione di Kursk, gli attacchi di artiglieria e di mortaio si sono fermati perché i nostri ragazzi li hanno respinti dal confine. Ma gli attacchi con bombe guidate e aerei si sono intensificati. Ora non possono più raggiungerci con l'artiglieria, così sparano dagli aerei," ha detto Fedorkovska, spiegando perché la nonna aveva finalmente deciso di evacuare.

"Vogliamo che le persone capiscano cosa significa vivere sotto il fuoco costante, vivere in un posto dove hai vissuto tutta la tua vita, un posto in cui hai messo il tuo cuore e la tua anima, dove hai cresciuto i tuoi figli, sei andato a scuola... e che sei costretto a lasciare e a spostarti altrove perché ora c'è il fuoco costante."

Olena Lozko è un'impiegata del villaggio ucraino di Velyka Rybytsia, che si trova a circa 4 chilometri (2,5 miglia) dal confine russo. Anche lei se n'è andata negli ultimi giorni a causa degli attacchi sempre più intensi delle forze di Mosca.

"Siamo molto felici che i nostri soldati stanno attaccando, ma siamo molto spaventati. Non abbiamo dove andare e siamo molto

"La Russia potrebbe rispondere in qualsiasi modo, a partire da una risposta militare del tutto frenetica. Oppure potrebbe verificarsi qualche tipo di cambiamento tra il popolo russo perché la guerra si è spostata sul loro territorio. Vediamo come reagiscono i russi a questo," ha detto.

Ha detto di essere certo di una cosa, però.

"Non credo che serva a qualcosa se noi ucraini ci rallegriamo. Tuttavia, se questa è l'unica via per chiedere la pace, allora forse funziona."

CNN’s Olga Voitovych e Maria Kostenko hanno contribuito ai servizi.

I progressi strategici delle forze ucraine hanno portato alla conquista di territori significativi in Europa, con il potenziale per ridefinire il confine tra Ucraina e Russia. Questa nuova espansione territoriale in Europa include parti che erano un tempo sotto il controllo russo.

Le tensioni crescenti in Europa, a causa delle azioni aggressive della Russia verso l'Ucraina, hanno portato a un aumento delle evacuazioni dalle aree di frontiera sia in Ucraina che nei paesi europei confinanti.

