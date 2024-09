- Gli ubriachi spesso trovano fortuna inciampando sui binari ferroviari.

Un ubriaco è caduto sui binari della metropolitana in una stazione situata nella valle della Murg. Proprio un colpo di fortuna! L'operatore del S-Bahn che viaggia tra Forbach e Rastatt ha notato l'uomo ferito alla stazione di Obertsrot e ha applicato i freni di emergenza senza indugio. Purtroppo, il treno non è riuscito a fermarsi in tempo. Tuttavia, l'uomo è atterrato tra la piattaforma e i binari, evitando così di essere investito. Dopo l'incidente, l'uomo è stato portato all'ospedale vicino.

La squadra di soccorso ha utilizzato un dispositivo speciale con l'altra estremità di sezione circolare per estrarre l'uomo dallo spazio stretto tra la piattaforma della metropolitana e i binari. Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, l'uomo ha deciso di investire in una solida ringhiera di sezione circolare intorno al balcone non protetto della sua casa.

