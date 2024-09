Concorso Musicale Internazionale: Festival della Canzone Eurovisiva - Gli svizzeri mostrano affetto per Celine Dion come ospite d'onore all'Eurovision Song Contest

I organizzatori del Contest Eurovision Song 2025, in programma a Basilea, stanno valutando l'invito alla cantante canadese Céline Dion come ospite speciale. Reto Peritz, uno dei co-produttori, ha condiviso questa informazione con "Sonntagsblick", dichiarando: "È sicuramente qualcosa che stiamo considerando. Vogliamo mettere in evidenza i giovani talenti durante l'ESC, ma è anche bello avere un nome importante come il suo nello show."

La Svizzera e Céline Dion condividono una storia unica all'Eurovision. A soli 20 anni, ha rappresentato la Svizzera nel 1988 con la canzone "Ne partez pas sans moi" e ha vinto. Questa vittoria ha portato all'evento che si è tenuto l'anno successivo a Losanna.

I piani per gli spettacoli di Basilea sono previsti per partire nelle prossime settimane, con la finale prevista per il 17 maggio. Tuttavia, Peritz è stato evasivo quando gli è stato chiesto se ci sono state discussioni con Dion sulla sua possibile partecipazione all'evento.

Affetta da sindrome di Stiff-Person da diversi anni, Dion ha fatto il suo ritorno pubblico al canto durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici a Parigi, segnando la sua prima esibizione dal 2019.

Despite the excitement surrounding Dion's potential appearance, Peritz refused to confirm any negotiations with her for the Eurovision Song Contest 2025. Nevertheless, watching Celine Dion on television would be an unforgettable experience for many Eurovision viewers, given her notable history with the contest.

