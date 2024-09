Gli sviluppi recenti promuovono la frugalità tra la giovane generazione cinese.

Giovani cinesi sono più cauti nelle loro spese. L'era degli acquisti sfrenati con il credito è finita - la parsimonia è ora il grido di battaglia della Generazione Z. Lottano per arrivare a fine mese con soli 40 euro al mese.

Invece di indulge in acquisti di lusso e cenare fuori, optano per sconti invece che prelibatezze. La frenesia di spese incontrollate post-pandemia, nota come "spending vendetta", sembra essere passata, almeno in Cina.

Tuttavia, sta emergendo una nuova tendenza tra i giovani cinesi: la "vendetta del risparmio" o "vendetta della parsimonia". Questi individui fanno del loro meglio per risparmiare ogni centesimo possibile.

L'economia cinese, la seconda più grande del mondo, si trova di fronte a numerose sfide. Nel secondo trimestre, la crescita del PIL è scesa al 4,7%, il suo tasso più basso dal 2023. Nel primo trimestre dell'anno, il PIL è cresciuto del 5,3%. Secondo Max Zenglein, chief economist dell'Istituto di Studi sulla Cina del Mercator, "Il governo sperava che la normalità sarebbe tornata dopo che la Cina aveva abbandonato le misure stringenti. Ma questo non è ancora successo."

Disoccupazione giovanile alle stelle

La Cina si trova di fronte a una crisi immobiliare, deboli consumi e un tasso di disoccupazione giovanile preoccupante. Nel mese di agosto, il 18,8% dei giovani tra i 16 e i 24 anni era disoccupato. Anche se non era così alto come nel 2021, quando la disoccupazione giovanile ha raggiunto un record del 21,3% a giugno, è rimasto significativamente più alto rispetto a luglio e si trova al suo livello più alto dell'anno. È probabile che il numero reale di disoccupati sia molto più alto, poiché le autorità cinesi contano solo i giovani disoccupati urbani. Gli studenti non vengono più considerati disoccupati.

La disoccupazione è particolarmente alta tra i laureati delle università, degli istituti professionali e tecnici: il 70% dei giovani disoccupati nel 2022 erano laureati. Due decenni fa, la percentuale era solo del 9%.

La causa principale è l'aumento del numero di laureati che entrano nel mercato del lavoro durante il tradizionale periodo di laurea rispetto ai posti di lavoro disponibili, secondo il portavoce dell'Ufficio Nazionale di Statistica. C'è una pressione continua per l'occupazione, con entrambi i cercatori di lavoro e i datori di lavoro che incontrano difficoltà.

Xi cerca di creare più posti di lavoro

Circa 12 milioni di studenti si sono laureati quest'estate in Cina - un record. Tuttavia, la loro laurea non garantisce un buon lavoro. Inondano il mercato del lavoro, ma molti non trovano lavoro nonostante la loro istruzione. Solo il 50,1% di loro aveva offerte di lavoro in primavera.

Una debole economia è una delle ragioni. Un'altra ragione è che molte aziende cinesi trovano le qualifiche dei candidati non adatte. Ad esempio, c'è un aumento del numero di laureati in discipline umanistiche, ma c'è una domanda di specialisti in altri campi.

La disoccupazione giovanile è un problema urgente, tanto che il presidente Xi Jinping l'ha definita "la massima priorità". In un discorso al Comitato Politico dell' Partito Comunista della Cina a maggio, Xi ha menzionato specificamente i laureati, dicendo che "devono essere creati più posti di lavoro per far loro applicare ciò che hanno imparato e sono bravi".

Laureati consegnano la spesa

Coloro che trovano lavoro lottano per arrivare a fine mese. Nelle grandi città come Shanghai e Pechino, i laureati recenti con una laurea universitaria guadagnano in media 670 euro al mese. La maggior parte di questi va per l'affitto. In media, una persona a Shanghai spende circa 360 euro al mese per l'affitto, secondo i dati della banca d'investimento cinese Guotai Junan Securities del 2019. Quelli che non possono permetterselo vivono ancora con i loro genitori.

Molti laureati devono accontentarsi di lavori meno qualificati e salari più bassi. Un giovane che si è laureato quest'anno ha detto al China Observer che ha inviato centinaia di candidature e ha partecipato a numerosi colloqui - tutto invano. Oggi consegna la spesa. "Pensavo che una laurea significasse un diploma, ma si è sentito come un certificato di disoccupazione. Ora sto disperatamente cercando lavoro. E i miei genitori continuano a spingermi a trovare lavoro. Ho scelto la consegna della spesa per alleviare temporaneamente lo stress."

La disoccupazione è diffusa in Cina, i salari sono bassi - il futuro è incerto. La speranza per una ripresa economica è svanita. "È impossibile ignorare il pessimismo della giovane generazione. La sensazione che tutto ciò che fanno non conta mentre il loro paese invecchia, cresce l'ineguaglianza e le prospettive economiche sono cupe", dice il sociologo Yun Zhou dell'Università del Michigan a ntv.

Abitudini alimentari economiche

Non sorprende quindi che il risparmio sia una tendenza popolare sui social network cinesi. I giovani cinesi competono tra loro per la loro parsimonia. Cucinano a casa invece di ordinare il takeaway. In gruppi, scambiano consigli per risparmiare.

Un utente di 26 anni pubblica video che mostrano come sopravvivere con circa un euro al giorno. Cucina noodles istantanei o verdure crude. Così riesce a vivere con circa 40 euro al mese.

Altri dividono il conto del ristorante con gli amici invece di pagare separatamente, scelgono marchi locali più economici rispetto a quelli noti e usano libri di seconda mano invece di quelli nuovi.

Mense comunali e confronto dei prezzi

Via via che i giovani scoprono le mense comunali. Per circa 2,50 euro, possono godere di un pasto completo e fresco. Negli ultimi anni, molte città hanno aperto tali mense con il sostegno del governo, originariamente per gli anziani. Ma ora, anche i giovani le frequentano.

E quando fanno la spesa, i giovani cinesi adottano abitudini più caratteristiche dei pensionati: usano app per i buoni sconto, confrontano i prezzi sui social media e pagano in contanti invece che con i loro smartphone.

"I giovani cinesi spendono di meno, una tendenza iniziata nel 2020 post-Covid-19, come ha dichiarato il professor He-Ling Shi dell'Università Monash a CNA. La ragione principale? Minore reddito",

Calo delle Vendite per i Marchi di Lusso in Cina

Anche i marchi di lusso hanno notato che i consumatori cinesi optano per la risparmio invece che per le spese: le vendite di luglio per Hugo Boss, Burberry, Richemont e Swatch hanno registrato un calo significativo.

Secondo l'economista He-Ling Shi, i cittadini più ricchi in Cina hanno tradizionalmente sfoggiato la loro ricchezza attraverso auto e accessori costosi. Tuttavia, la generazione più giovane non è altrettanto fortunata e potrebbe quindi modificare le proprie abitudini di consumo a causa delle difficoltà finanziarie.

Negli anni 2010, era il contrario: i giovani spesso spendevano troppo, arrivando a chiedere prestiti per acquistare borse Gucci o iPhone, come ha rivelato il CEO del China Market Research Group, Shaun Rein, a CNBC.

Risparmio per la Pensione e le Emergenze

In generale, i cinesi stanno risparmiando di più. I dati della Banca Centrale Cinese indicano che entro giugno, i nuclei familiari privati avevano accumulato un record di 18,6 trilioni di euro. L'oro è anche un investimento popolare, che ha fatto aumentare i prezzi dell'oro.

"Abbiamo notato un aumento dei nuclei familiari più giovani che cercano di mantenere liquidità. In altre parole, preferiscono tenere i soldi invece di spenderli", dice Wang Dan, chief economist della Hang Seng Bank, a CNA. Negli ultimi 45 anni di riforme e apertura, le persone tendevano a spendere di più. Tuttavia, dopo la crisi del COVID-19, l'incertezza è aumentata. "L'outlook economico non sembra migliorare".

Il risparmio non solo costruisce riserve finanziarie, ma offre anche una sensazione di sicurezza in vista di eventuali circostanze impreviste. Ad esempio, non è certo se i giovani riceveranno una pensione. Data la rapida invecchiamento della Cina, entro il 2035 ci saranno più di 400 milioni di persone di 60 anni o più - più della popolazione degli Stati Uniti. Questo rappresenta una sfida significativa per il sistema pensionistico sottofinanziato. Secondo l'Accademia Cinese delle Scienze Sociali, entro il prossimo decennio, i fondi pensionistici statali potrebbero esaurirsi. Questo potrebbe essere il motivo per cui molti giovani si concentrano attualmente sul risparmio il più possibile per le emergenze.

L'economia cinese, che affronta sfide come la bassa crescita del PIL e la alta disoccupazione giovanile, sta spingendo le persone ad adottare abitudini economiche. I giovani cinesi stanno risparmiando di più a causa dell'incertezza e delle difficoltà finanziarie, come dimostrato dal calo delle vendite dei marchi di lusso nel paese.

Leggi anche: