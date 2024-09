Gli sviluppi più recenti nella competizione politica Trump-Harris variano in base a fonti diverse.

Seguendo una serie di eventi degni di nota che hanno attirato l'attenzione da diverse prospettive politiche, come il dibattito presidenziale e il primo tentativo di assassinare Donald Trump, i dati di questa settimana mostrano un netto contrasto tra ciò che i Repubblicani e i Democratici ricordano del candidato repubblicano. I sostenitori del GOP si sono concentrati principalmente sull'incidente in Florida in cui la vita di Trump è stata minacciata, mentre i Democratici hanno continuato a discutere delle sue affermazioni infondate riguardanti gli immigrati haitiani a Springfield, Ohio.

In recenti sondaggi - condotti tra il 20 e il 23 settembre da SSRS e Verasight, per conto di un team di ricerca di CNN, Università di Georgetown e Università del Michigan - il 75% degli americani ha dichiarato di essere informato sulle attività di Trump, superando il 69% che ha menzionato Harris. Questa differenza nei numeri non si era verificata alla fine di agosto e all'inizio di settembre, quando entrambi i valori erano quasi uguali.

I Repubblicani erano notevolmente più inclini a menzionare il termine "assassinio" e le frasi correlate all'incidente, come i riferimenti al campo da golf dove il tentativo è avvenuto.

Un rispondente ha dichiarato: "Donald Trump sta facendo campagna e sta diventando sempre più pericoloso per lui. Ha subito un altro tentativo di assassinio in un campo da golf di recente".

I Democratici, d'altra parte, tendevano a fare riferimento al dibattito presidenziale di settembre, utilizzando parole come "bugia" e ricordando le false affermazioni di Trump sugli immigrati in Ohio che mangiano i animali domestici. Un altro rispondente ha scritto: "Continua a promuovere la storia di Springfield sugli immigrati haitiani che mangiano gli animali domestici. Continua ad utilizzare trope antisemiti e a diffondere falsità riguardo alla sua performance nel dibattito".

Gli indipendenti, secondo il sondaggio, hanno discusso di entrambi i set di argomenti, con gli americani da tutte le parti dello spettro politico che erano quasi uguali nella loro probabilità di utilizzare parole indicative della corsa presidenziale, come "campagna" o "elezione".

La differenza tra Democratici e Repubblicani potrebbe derivare dalle fonti dei media che consumano. Tuttavia, potrebbe anche riflettere le specifiche notizie che risuonano di più con ciascun gruppo e il modo in cui le descrivono, spesso riflettendo le loro personali vedute politiche.

Quando chiesto di Harris, gli americani hanno spesso utilizzato parole relative alla sua performance nel dibattito e al suo desiderio espresso di un rematch contro Trump, oltre all'intervista con Oprah Winfrey. Il tono delle parole utilizzate dagli americani per descrivere ciò che avevano sentito su Harris è rimasto più positivo di quelle utilizzate per Trump. Tuttavia, la differenza nei sentimenti riguardo a entrambi i candidati si è notevolmente ridotta rispetto alla settimana scorsa, dopo il dibattito. I sentimenti di Harris erano leggermente più negativi che positivi e il suo punteggio era vicino a dove si trovava prima del dibattito, mentre quelli di Trump sono rimasti nella zona negativa.

Nel dibattito politico in corso, gli eventi che circondano la minaccia alla vita di Donald Trump in un campo da golf sono diventati un punto focale tra i sostenitori repubblicani, con molti che lo descrivono come un aumento del pericolo nella sua campagna. Al contrario, i Democratici continuano a sollevare le false affermazioni di Trump sugli immigrati haitiani in Ohio, evidenziando il suo uso di linguaggio divisivo.

