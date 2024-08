Gli sviluppi futuri dell'Africa modellano il nostro domani.

**Arrivo a Lagos: Questo è stato il mio primo viaggio in Nigeria, e l'emozione di mettere piede in un nuovo paese inesplorato mi ha dato i brividi. In fila per il mio visto, ho osservato i Nigeriani, individui orgogliosi che si muovevano con disinvoltura intorno a me. La loro sicurezza era affascinante, e non vedevo l'ora di vederli in azione per le strade, nei ristoranti e alla fiera del cuoio. Avrebbero soddisfatto le mie aspettative? Questo sarebbe stato un racconto per un'altra volta.

Sono stato a Lagos per la Fiera del Cuoio di Lagos. Era la settima edizione della fiera, e sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua trasformazione. Il mio tempo lì è stato sia impressionante che informativo, presentandomi a giovani innovatori e marchi di accessori consolidati che erano popolari tra i locali. La Nigeria è il sesto maggiore esportatore di cuoio al mondo, e marchi di lusso come Prada, Gucci e Louis Vuitton acquistano i loro prodotti qui, approfittando della qualità del cuoio nigeriano.

Prima del 2017, non c'era una piattaforma dedicata per i designer di cuoio in Nigeria, nonostante il potenziale dell'industria per aumentare significativamente il PIL del paese. Riconoscendo questa lacuna, Femi Olayebi, fondatore di un marchio africano di successo e leader nel settore della moda e dell'imprenditoria, ha istituito una piattaforma per esibire e promuovere il talento dei designer di cuoio nigeriani. La piattaforma mirava a riunire i principali attori del settore, inclusi designer, artigiani, produttori e rivenditori, per incoraggiare conversazioni e spingere l'industria avanti.

Riconoscimento Internazionale

La Fiera del Cuoio di Lagos (LFF) è cresciuta da allora per diventare la più grande fiera del cuoio in Africa occidentale. Ha non solo cambiato la percezione dei prodotti in cuoio nigeriani tra i consumatori, ma ha anche incoraggiato i designer a mirare a un'eccellenza e un'innovazione ancora maggiori. Negli ultimi anni sono stati aggiunti laboratori, masterclass e sfilate.

Quest'anno ho partecipato a una fiera che godeva di grande reputazione a livello internazionale. Qui, i marchi emergenti hanno presentato le loro idee imprenditoriali a potenziali investitori. Olayebi, la fondatrice, ha condiviso la sua visione per una rappresentanza più ampia dei designer di cuoio in tutta l'Africa, con l'obiettivo di offrire una piattaforma per i designer per stabilirsi e attrarre più sostenitori e investitori. "Questo raggiungerà una scalabilità e una presenza globale senza precedenti per i marchi di cuoio africani", ha detto.

Ciò che mi ha colpito di più è stata la conservazione dei metodi di produzione tradizionali - tessitura, intreccio e concia manuale - che sono stati trasmessi di generazione in generazione. Molti artigiani africani di cuoio integrano questi tecniche con metodi di produzione e cucito moderni, dando vita a marchi veramente unici. C'è un grande potenziale in questo campo, ma tre marchi si sono distinti ai miei occhi: offrono più di un semplice extra borsetta; sono pezzi speciali che meritano di essere tenuti d'occhio, anche in Europa.

Innanzitutto, sono stato attirato dalle "Femi" borse, progettate dalla fondatrice stessa della LFF. Ogni pezzo è un'opera d'arte, realizzata in cuoio di alta qualità e ispirata a silhouette classiche e vintage. I dettagli artigianali come i lati avvolti e le maniglie e le tracolla cucite a mano contribuiscono all'estetica unica del marchio. I colori vivaci e il caratteristico tessuto Aso-Oke, intrecciato a mano dagli artigiani del Sud-Ovest della Nigeria, sono ulteriori caratteristiche del marchio. L'attenzione ai dettagli e l'artigianalità meticolosa definiscono l'essenza di questo marchio africano in rapida crescita.

Zainab Aliyu, fondatrice e direttore creativo di Aaboux, è responsabile del lussuoso marchio di borse in pelle specializzato in pezzi statement limitati realizzati in pelle di alta qualità e eticamente sourced. Tutti gli articoli sono realizzati a mano a Lagos da artigiani altamente qualificati di terza generazione, utilizzando la tecnica di cucitura senza punti del marchio. Aliyu, che aveva lavorato come revisore dei conti a Londra per 15 anni, è tornata in Nigeria con il desiderio di intraprendere l'arte del mestiere. Ha riconosciuto il potenziale inesplorato nell'industria del cuoio nigeriana e ha iniziato a colmare quel vuoto con i suoi design innovativi ma senza tempo.

Bilanciare Lussuoso e Accessibile

Inoltre, Nicole by Haguana è un'artigiana con oltre 20 anni di esperienza nella creazione di borse su misura e altri design. Le sue borse floreali, decorate con motivi romantici, trasudano eleganza e rendono superflua l'aggiunta di gioielli, rendendo le borse stesse un accessorio di moda e alla moda.

Perelei è un promettente giovane designer le cui borse sono ispirate allo sport. Mhose si rivolge alle donne fashion-conscious, offrendo un mix di lusso e accessibilità. Blarkmate, un marchio di scarpe, si concentra sull'offrire opzioni di scarpe semplici e classiche, mentre Yemi Osunkoya, il designer dietro il marchio, trae ispirazione dalla cultura e dalla tradizione africana.

Partendo da Lagos: Sono tornato a casa con rinnovata speranza per il mercato africano. In futuro, prodotti innovativi e elegantemente senza tempo non arriveranno solo da Milano o Parigi; verranno anche dal continente africano unico e esigente. Il mio continente.

Waridi Schrobsdorff è del Kenya, ha avuto una carriera di successo come modella e ora è la fondatrice e CEO di FA254/ Bridging Africa - Changing Minds. Lavora come scrittrice, relatrice e mentore, dividendo il suo tempo tra Berlino e Nairobi.

Sono rimasto affascinato dalla varietà di design di borse in pelle all'avanguardia alla Fiera del Cuoio di Lagos, inclusi i "Femi" borse, note per i loro dettagli artigianali e colori vivaci ispirati al tessuto tradizionale Aso-Oke.

L'industria della moda in Nigeria, in particolare il settore del cuoio, ha registrato una notevole crescita grazie agli sforzi di visionari come Femi Olayebi e imprenditori come Zainab Aliyu di Aaboux, che stanno conservando le tecniche tradizionali e integrandole con design moderni per creare pezzi in cuoio unici e di tendenza.

