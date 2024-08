Gli studi di sviluppo di videogiochi più piccoli stanno lottando per rimanere a galla

Durante la pandemia globale di COVID-19, il settore dei videogiochi ha prosperato. Tuttavia, il ritmo di crescita di questo settore si è notevolmente rallentato. In particolare, i piccoli studi si trovano ad affrontare numerosi ostacoli.

In origine, lo studio tedesco Suspicious Games era pronto a lanciare la sua creazione, "Project Owl" - un gioco per computer avventuroso pieno di mostri e eroi, alla Gamescom. La squadra aveva investito tre anni di lavoro nel progetto e aveva ricevuto circa 100.000 euro di finanziamento dal Fondo cinematografico e televisivo della Baviera.

Purtroppo, nonostante il significativo investimento, il gioco non è stato lanciato sul mercato. "Avevamo speso tutti i nostri soldi, senza una data di rilascio in vista", ricorda Dennis Quaisser, il 33enne direttore dello studio. "Gli ordini dagli altri studi per progetti aggiuntivi hanno smesso di mantenerci a galla". In primavera, Quaisser ha dovuto chiudere l'azienda. Con tristezza, Suspicious Games non parteciperà a questa année's Gamescom, tenutasi a Colonia.

La chiusura di Suspicious Games non è un caso isolato. Lo studio di Monaco di Baviera Mimimi ha rilasciato il suo gioco "Shadow Gambit: The Cursed Crew" e poi ha chiuso le operazioni, citando come il suo "ultimo gioco". Studi come Flying Sheep da Colonia, Piranha Bytes da Essen e Threaks da Amburgo hanno anche incontrato difficoltà finanziarie! Threaks, fondato nel 2009 e premiato nel corso degli anni per giochi come "Retro Invasion", ha annunciato che "la festa era finita". La domanda per i giochi digitali si è indebolita a causa dei tassi di interesse più elevati e dei costi del personale aumentati, il che ha scoraggiato gli investitori.

Crescita rallentata

Le statistiche dell'industria dei videogiochi dell'associazione Game mostrano una diminuzione della crescita. Nel 2021 sono state fondate 749 aziende di videogiochi in Germania, con un aumento del 20%. Nel 2023, il numero è aumentato del 15% (arrivando a 908 aziende). Tuttavia, la crescita è aumentata solo del 4% a metà del 2024, a 948 aziende - un aumento marginale rispetto all'anno precedente. C'erano 12.408 dipendenti negli studi di sviluppo e nelle case editrici (editrici) in Germania, con un aumento del 3,5% nell'ultimo anno. Nel 2023, questa cifra era aumentata del 7%.

Ora, i piccoli studi si trovano ad affrontare sfide finanziarie. Anche se le grandi aziende sono colpite, i problemi sono meno gravi rispetto agli studi indie. In sostanza, l'industria dei videogiochi continua a crescere - i progressi tecnologici, la maggiore domanda di giochi su console, PC e smartphone hanno contribuito a questa crescita. La pandemia di COVID-19 ha rappresentato una specie di boost economico per l'industria, con le persone che trascorrevano più tempo a giocare a giochi digitali a casa. Nel 2020, le vendite di giochi e hardware sono aumentate del 32%, e nel 2021 del 17%. In seguito, la crescita si è rallentata e ora è negativa - nel primo semestre del 2024, il fatturato è diminuito dell'8%.

La Germania capture solo circa il 5% del fatturato del mercato dei videogiochi miliardario, con grandi entità aziendali come Ubisoft e altri conglomerati internazionali con forti sedi in Germania che si prendono la quota maggiore. Solo un piccolo numero di studi di grandi dimensioni tedeschi può vantare la proprietà tedesca, come Crytek di Francoforte con il suo gioco sparatutto "Hunt: Showdown 1896".

Piccoli studi in difficoltà

Deck 13 di Francoforte, con 90 dipendenti, è uno dei studi di grandi dimensioni. L'azienda è riuscita a crescere in modo stabile, secondo il direttore generale Lars Janssen. "La nostra società madre francese PullUp Entertainment ci garantisce la sicurezza finanziaria per sviluppare progetti multimilionari", dice. L'azienda pianifica di mantenere il suo livello di personale ma sta crescendo "molto moderatamente". Il manager è cauto riguardo alla situazione di mercato attuale.

Mentre Deck 13, grazie alla sua società madre francese, se la passa relativamente bene, i piccoli studi indipendenti si trovano ad affrontare vincoli finanziari. L'ex CEO di Suspicious Games Quaisser ammette che il mercato era destinato a consolidarsi dopo il boom del COVID-19. "Avevamo sperato di superare il momento difficile; purtroppo, le nostre speranze non si sono realizzate". Quaisser ora lavora per Pixel Maniacs.

L'associazione tedesca dell'industria dei videogiochi (Game) esprime preoccupazione per la situazione attuale. L'associazione critica le condizioni quadro sfavorevoli in altri paesi, come la Francia e il Canada. Il Ministero federale dell'economia ha sospeso l'accettazione delle domande di finanziamento in maggio 2023, e le nuove domande possono essere presentate solo a partire dal gennaio 2025. Questo ritardo viene considerato un significativo svantaggio.

Finanziamento del governo federale

Per il 2024 sono disponibili 50 milioni di euro di finanziamenti federali. Questi finanziamenti sono destinati ai progetti presentati prima di maggio 2023, con erogazioni programmate su diversi anni.

Un portavoce del Ministero federale dell'economia è ottimista sul fatto che il numero di aziende e dipendenti del settore dei videogiochi in Germania sta ancora crescendo. Per il 2025 è prevista un'altra somma di 50 milioni di euro di finanziamenti federali. "Considerando la situazione di bilancio attuale molto stretta, questo è un successo significativo e un importante segnale per l'industria dei videogiochi", dice. L'associazione Game richiede ulteriori finanziamenti e il ministro federale dell'economia Robert Habeck è atteso come ospite a questa anno's Gamescom; aveva già visitato l'evento lo scorso anno.

Lo scorso novembre, inaspettatamente, il Comitato di bilancio del Bundestag ha deciso di destinare una somma enorme di 100 milioni di euro a Claudia Roth, Commissario federale per la cultura, distribuita in un periodo di tre anni. Tuttavia, i 33,3 milioni di euro previsti per il 2024 devono ancora essere confermati. Un portavoce dell'ufficio del Commissario federale ha ammesso che sono in corso discussioni con il Ministero federale dell'economia per attuare il piano di finanziamento. "Le questioni in gioco sono piuttosto complesse".

Nonostante la crescente domanda di giochi digitali e il fiorente settore dei videogiochi durante la pandemia, purtroppo gli studi più piccoli hanno affrontato difficoltà finanziarie. La chiusura di Suspicious Games e di altri come Mimimi e Threaks sono esempi di queste sfide. La ridotta crescita nel settore dei videogiochi ha indebolito la domanda e scoraggiato gli investitori, portando a minori ordini e a una riduzione dei ricavi.

Leggi anche: