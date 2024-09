Gli studenti universitari devono affrontare un crescente onere finanziario per trovare alloggio.

Nel sistemarsi in appartamenti condivisi affittati dagli studenti, spesso ci si trova a spendere di più, come emerge da uno studio. Lo scorso anno, infatti, le cosiddette affitti promozionali sono aumentati in media del 5.1%, secondo il rapporto sullo studentato finanziario fornito da MLP e dall'Istituto della Contea (IW).

Questa analisi ha esaminato 38 città universitarie tedesche, pubblicizzate sui principali siti immobiliari e nei giornali nel secondo trimestre. Con l'eccezione di Heidelberg, i prezzi sono aumentati in tutte le località. I maggiori aumenti si sono registrati a Berlino (9,4%) e Lipsia (9,3%). I più bassi a Würzburg e Tubinga (entrambi 1,6%).

Per garantire la coerenza, i ricercatori hanno calcolato i prezzi per un appartamento modello di 30 metri quadrati vicino alle università. Gli studenti di Monaco pagano di più per questo tipo di alloggio, con l'appartamento modello che costa 807 euro al mese, comprensivi di utenze. Seguono Berlino (678 euro), Francoforte sul Meno e Stoccarda (entrambi 674 euro). Gli studenti possono vivere ai prezzi più bassi a Chemnitz (263 euro) e Magdeburgo (333 euro).

Per una camera da letto modello di 20 metri quadrati, la tendenza rimane la stessa. Gli studenti di Monaco pagano il prezzo più alto, ovvero 588 euro. Seguono Costanza (558 euro), Amburgo (542 euro) e Francoforte (535 euro).

