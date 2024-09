Gli studenti riprendono le lezioni alla Apalachee High School la prossima settimana, dopo l'incidente di sparatoria più mortale dell'anno scolastico.

"Considerando che tornare a scuola potrebbe essere scoraggiante per alcuni, siamo qui per offrire una mano," ha dichiarato un messaggio inviato lunedì alla 'Famiglia AHS' dal preside Jessica Rehberg e dal superintendente Dallas LeDuff del sistema scolastico della contea di Barrow.

Verranno messi a disposizione ulteriori risorse come più counselor, cani terapeutici e un aumento della presenza delle forze dell'ordine sul campus - raccomandazioni di altri presidi che hanno affrontato situazioni simili dopo sparatorie scolastiche diventate comuni nella vita americana.

Dopo l'incidente tragico avvenuto nell'area della J Hall, dove hanno perso la vita due studenti e due insegnanti il 4 settembre, quel luogo rimarrà chiuso per il resto dell'anno scolastico.

Gli studenti torneranno gradualmente al apprendimento a tempo pieno con mezze giornate - dalle 8:15 alle 12:40, con classi più brevi - per circa due settimane, secondo la lettera. Dopo la pausa autunnale, il 14 ottobre, la scuola dovrebbe riprendere le operazioni regolari.

Gli ufficiali dell'Ufficio dello sceriffo della contea di Barrow e della Georgia Bureau of Investigation non hanno ancora fornito informazioni aggiuntive sulle misure di sicurezza potenziate. Un ragazzo di 14 anni e suo padre sono stati incriminati in relazione all'incidente, entrambi attualmente in custodia.

Rimettere gli studenti in classe dopo una sparatoria sul campus può essere un processo complicato e lungo che non dovrebbe essere affrettato, come hanno condiviso i presidi che hanno supervisionato le scuole dopo incidenti mortali del passato.

"Ognuno gestisce o gestirà una tragedia in modo diverso," ha commentato Michelle Kefford, preside della Marjory Stoneman Douglas High School a Parkland, in Florida. "Anche se le persone esperiscono la stessa tragedia, le loro esperienze individuali variano notevolmente."

Infatti, poiché la violenza con le armi è diventata un problema diffuso nelle scuole in tutta gli Stati Uniti, i presidi hanno trovato conforto nella Principal Recovery Network, che ha pubblicato un manuale delle migliori pratiche per affrontare le conseguenze di una tragedia. Tra le sue raccomandazioni: assicurarsi che tutti i danni fisici siano riparati e che i membri del personale si sentano a proprio agio nel loro ambiente di lavoro prima del ritorno degli studenti.

"Grazie per la vostra comprensione, pazienza e fede in noi," hanno concluso i dirigenti della Apalachee High nella loro lettera. "Siamo tutti insieme in questo e continueremo a supportarci a vicenda."

CNN ha contribuito a questo articolo Nicole Chavez e Michelle Watson

