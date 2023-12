Gli studenti di colore valutano la possibilità di menzionare la razza nei saggi di ammissione al college dopo la sentenza della SCOTUS sull'affirmative action

"Ciao Brown! Il mio nome è Lynijah e sono una ragazza di colore che lavora nel settore STEM", dice nella frase di apertura della domanda.

La Russell ha detto che la decisione di menzionare la sua razza è stata complicata. La diciassettenne è tra i milioni di studenti che si iscrivono all'università nella prima stagione di iscrizioni da quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato l'azione positiva nelle ammissioni ai college. Molti studenti di colore sono indecisi su come - e persino se - rivelare la propria razza nella loro domanda di ammissione all'università.

La decisione della Corte Suprema di giugno ha lasciato Russell, una studentessa all'ultimo anno di liceo nel Maryland, a navigare nervosamente in un sistema in continua evoluzione che presto deciderà dove trascorrere i suoi anni universitari.

Studenti come lei raccontano alla CNN che le conseguenze della decisione della Corte Suprema hanno aggiunto un nuovo livello di ansia a un processo di candidatura già brutalmente stressante.

"È stato un po' ingiusto, perché le mie possibilità di entrare in un'università di mia scelta sarebbero inferiori a quelle di chi ha fatto domanda solo un anno prima di me", ha detto. "Mi ha fatto dubitare di me stessa. Come dire: "I miei numeri sono abbastanza buoni?"".

Di conseguenza, la Russell ha detto di aver ampliato la sua lista di università e di aver eliminato diverse scuole che improvvisamente riteneva "impossibili" da frequentare.

Sebbene la Russell abbia impiegato un po' di tempo per decidere se mettere in evidenza la sua esperienza di studentessa nera nelle sue domande di ammissione, quando si è seduta a scrivere i suoi saggi universitari ha deciso che era più importante che mai parlare della sua identità razziale come parte della sua storia di vita.

La sentenza "mi ha fatto enfatizzare il fatto di essere nera un po' più di quanto probabilmente avrei fatto. Ho incluso cose come i miei capelli o le cose che ho passato come persona di colore", ha detto. "La cosa importante per me è la mia identità, chi sono come persona. E la razza è una parte importante di questo".

La Russell ha scritto il suo saggio universitario sulla crescita in una zona difficile di Baltimora e sulle difficoltà che la sua famiglia ha superato. È convinta che includere questi aspetti della sua identità razziale aumenterà le sue probabilità di essere ammessa all'università.

"Penso che inserirli mi dia maggiori possibilità", ha detto. "Penso che le università cerchino ancora la diversità".

Harmony Moore, una liceale del Texas, ha adottato un approccio nettamente diverso.

All'inizio di quest'anno, Moore ha raccontato di aver scritto diversi saggi universitari sulla sua esperienza di studentessa nera nel suo liceo a prevalenza bianca di Houston. Ma dopo che la Corte Suprema ha bocciato l'affirmative action, ha deciso di rivedere i saggi.

"Ho eliminato completamente la questione dai miei saggi", ha detto Moore. "Non volevo che il funzionario di ammissione sbagliato lo leggesse e poi, all'improvviso, non volesse farmi entrare nella sua scuola perché pensava che stessi cercando di imporre la mia razza".

Le domande di ammissione della Moore menzionano ancora attività extracurriculari che indicano la sua identità razziale, come il suo lavoro con diverse organizzazioni guidate da neri come l'ANACP e il National Council of Negro Women.

Ma è convinta che evitare di parlare in modo più evidente di razza nei suoi saggi aumenterà le sue possibilità di essere ammessa in una scuola.

"Non voglio avere la stessa storia di centinaia di altri studenti neri", ha detto. "Penso di potermi distinguere da sola grazie alle mie attività extracurriculari e alle onorificenze che ho ricevuto".

Secondo la National Association for Equal Opportunity in Higher Education (Associazione nazionale per le pari opportunità nell'istruzione superiore), i college e le università storicamente neri (HBCU) stanno registrando un aumento delle domande e delle iscrizioni.

Ma Angel Pérez, amministratore delegato della National Association for College Admission Counseling (NACAC), ha detto che la sentenza dell'Alta Corte aggiunge una dose di confusione a un processo di ammissione che è sempre stato misterioso, sfumato e ambiguo.

Aggiungere questo strato e non sapere se [gli studenti] sanno: "Devo parlare di razza? Non parlo di razza? Se sì, dove ne parlo? Verrà valutato?" ... Si crea questa paura. E questa paura per alcuni studenti è davvero paralizzante", ha detto Perez.

I consulenti universitari raccontano alla CNN che il più grande malinteso che sentono dagli studenti è che le università non danno più priorità alla diversità e che gli studenti di colore non sono più desiderati in quelle scuole.

Alcuni consulenti, come Tracy Ramos, cofondatrice di College Bound Parenting, esortano gli studenti di colore a non evitare la razza nelle loro domande di ammissione.

"Non ignorate una parte così cruciale della vostra identità", ha detto Ramos. "Dipinge un quadro olistico di chi siete".

Inoltre, Ramos ha detto che è più importante che mai che gli studenti di colore scrivano dell'identità razziale nei loro saggi.

"Molti college d'élite stanno cercando modi per identificare questi studenti", ha detto. "Il consiglio fondamentale è: Fate in modo che i college sappiano facilmente chi siete. Che sappiano tutto di voi".

Ma, ha aggiunto Perez, fornire informazioni sulla propria identità non significa che gli studenti debbano scrivere di "avversità" e "traumi" per essere ammessi alla scuola.

"Si tratta di parlarne letteralmente nel contesto della propria esperienza", ha detto Perez. "Gli studenti non devono sentirsi obbligati a raccontare storie che li mettono a disagio".

Molte scuole hanno aggiunto domande supplementari alle loro domande di ammissione, in modo che gli studenti possano parlare delle loro esperienze di vita e di come queste possano contribuire alla diversità nel campus.

Sean Manley era nervoso all'idea di raccontare la sua esperienza di studente nero cresciuto nelle campagne del Maryland.

Il liceale intende studiare ingegneria biomedica e vuole costruire protesi per i bisognosi. Ammette di essersi sentito "demoralizzato" dopo la decisione della Corte Suprema.

"All'inizio avevo paura che non riuscissero a vedere la mia razza e tutte le sfide che ne derivano, così ho voluto scriverne di più", ha detto. "Sono molto orgoglioso di ciò che sono. Ed è una parte molto importante del motivo per cui sono qui".

Manley ha seguito il consiglio del suo consulente universitario di evidenziare in modo sottile la sua identità razziale nei suoi saggi, facendo riferimento alla sua impressionante lista di attività extracurriculari, come i suoi ruoli di leadership nella Black Student Union e nella National Society of Black Engineers. Ha detto di essere contento di averlo fatto, ma di non essere sicuro che questo possa favorire le sue possibilità di ammissione alle scuole.

"Non so se scriverlo nel mio saggio sia un bene o un male, perché siamo una specie di classe esperimento", ha detto. "È un po' ingiusto. Non ho nessuna base da cui partire. Tutti quelli che mi danno consigli stanno solo cercando di indovinare, proprio come me".

Sydney Switzer sta adottando un approccio molto più calcolato ai suoi saggi di ammissione.

Ha scelto di scrivere della sua identità razziale nelle domande di ammissione ad alcune scuole, ma in altre l'ha volutamente omessa.

"L'ho fatto in base alla scuola e se ritenevo che quella scuola apprezzasse o meno la presenza di prospettive diverse tra i suoi studenti, e se fosse qualcosa di cui volevano sentirci parlare, rispetto ad altri riconoscimenti e risultati".

Diversi consulenti universitari hanno dichiarato alla CNN che uno studente probabilmente non vorrebbe frequentare una scuola con la quale non si sente a proprio agio nel discutere qualsiasi aspetto della propria identità. Ma la strategia di Switzer è indice dell'incertezza che circonda la razza nelle domande di ammissione al college di quest'anno e dei calcoli che gli studenti stanno facendo mentre cercano ansiosamente il modo migliore per entrare nelle scuole.

"Quando si è in competizione con così tanti studenti diversi, credo che si debba decidere di cosa parlare in via prioritaria", ha detto Switzer.

E ha aggiunto: "È un po' scoraggiante dover fare queste scelte".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com