Gli studenti di Amburgo possono ordinare biglietti gratuiti per la Germania

Studenti di Amburgo possono ordinare un biglietto gratuito per la Germania. Il Hamburger Verkehrsverbund (HVV) ha annunciato questa notizia. Con il biglietto, gli studenti possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locali e regionali in tutta la Germania a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico a settembre. I biglietti HVV Germania esistenti degli studenti verranno automaticamente convertiti. "Amburgo sta assumendo un ruolo pionieristico qui, in quanto è il primo stato federale a rendere possibile un biglietto HVV Germania gratuito per gli studenti in tutto lo stato", ha dichiarato un portavoce dell'HVV su richiesta.

"Sono molto contento che possiamo offrire a oltre 210.000 bambini e giovani a Amburgo un'offerta di mobilità più ampia e attraente a partire dal 1 settembre", ha dichiarato il Senatore dei Trasporti Anjes Tjarks (Verdi). Il Senato si aspetta che circa 168.000 studenti - circa l'80% di quelli idonei - utilizzeranno l'offerta, come comunicato in una comunicazione del Senato al parlamento. Si stima che la nuova regolamentazione costerà circa 14 milioni di euro quest'anno. Per l'anno successivo, il Senato calcola, in base al prezzo attuale di 49 euro al mese per il biglietto Germania, circa 99 milioni di euro.

