Gli stranieri sono essenziali per la prosperità economica della Germania orientale

In Germania Est, secondo un rapporto dell'Istituto della Contea Tedesca (IW), i lavoratori stranieri svolgono un ruolo cruciale nel sostenere l'economia locale. Lo studio rivela che oltre 400.000 individui senza cittadinanza tedesca erano occupati negli stati federali orientali nel 2023, con un aumento di 173.000 rispetto a cinque anni fa. Questi lavoratori stranieri hanno contribuito in modo sostanziale per il 5,8% al PIL della Germania Est, pari a 24,6 miliardi di euro. L'IW conclude che questi dipendenti stranieri sono essenziali per la crescita economica della Germania Est, poiché il numero di lavoratori tedeschi nella regione è diminuito di 116.000 tra il 2018 e il 2023.

L'IW riconosce che la Germania Est non ha sempre avuto una reputazione accogliente, soprattutto in vista delle prossime elezioni statali in tre stati federali orientali. Tuttavia, il rapporto evidenzia che l'AfD, nota per la sua posizione anti-migranti, ha potenziali sostenitori. Nonostante ciò, l'IW afferma che gli stranieri sono il pilastro dell'economia della Germania Est.

L'IW argomenta che senza questi nuovi arrivi, l'economia avrebbe sofferto, ma invece ha prosperato. In particolare, la Sassonia ha beneficiato di più, con i lavoratori stranieri che hanno contribuito circa 7,9 miliardi di euro all'economia della regione. Il Brandeburgo e la Turingia hanno visto benefici simili, con 6,8 miliardi e 3,9 miliardi di euro rispettivamente, nonostante economie complessive più piccole.

Lo studio dell'IW rivela che negli ultimi cinque anni, le persone dalla Polonia e dalla Repubblica Ceca si sono spostate principalmente verso est, insieme a lavoratori dalla Romania e dall'Ucraina. Questi stranieri lavorano principalmente nell'industria dell'edilizia, ma svolgono anche ruoli significativi nel settore dei trasporti e attraverso agenzie di lavoro temporaneo in Germania. L'autore dello studio, Wido Geis-Thöne, sottolinea che questi lavoratori stranieri sono strumentali nel sostenere l'economia della Germania Est. Di conseguenza, Geis-Thöne evidenzia l'importanza di mantenere un approccio aperto per garantire la prosperità economica della regione.

