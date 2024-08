Gli storici passi da Oswestry Town & Llansantffraid Football Club's New Saints Team

Ecco un po' di umorismo per voi: i tecnici del calcio di The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club stanno organizzando una festa epocale per la Coppa Europa e stanno stabilendo un nuovo record nella storia del calcio gallese. Ci sono anche grandi eventi in corso in Irlanda del Nord.

Il calcio gallese ha sempre mantenuto il suo posto sulla scena internazionale, ma la scena domestica non ha brillato altrettanto. Tuttavia, i campioni, The New Saints (i "santi nuovi"), hanno messo il Galles sulla mappa diventando il primo club della loro regione a qualificarsi per il gruppo o la fase a gironi di una Coppa Europa. Hanno ottenuto il pass con un pareggio per 0-0 in casa contro la squadra lituana FK Panevezys, dopo una vittoria per 3-0 in Lituania.

Ufficialmente noti come "The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club", hanno iniziato a partecipare alle qualificazioni della Coppa Europa nel 1996, inizialmente in modo occasionale e poi più frequentemente. Ma non erano mai riusciti a superare l'ultimo ostacolo... fino ad ora. Dopo essere stati eliminati al secondo turno delle qualificazioni della Champions League contro il Ferencvaros Budapest e al terzo turno delle qualificazioni della Europa League contro il Petrocub Hincesti dalla Romania, ce l'hanno finalmente fatta.

Dopo il successo del Galles, la squadra nordirlandese, il Larne FC, si è unita alla festa battendo i Lincoln Red Imps di Gibilterra 3-1 nella gara di ritorno (2-1 nella prima gara) per ottenere la loro prima qualificazione al gruppo della Coppa Europa.

Solo quattro delle 55 associazioni UEFA non sono riuscite a far qualificare un club al gruppo della Coppa Europa: Andorra, Malta, Montenegro e San Marino. Il UE Santa Coloma dall'Andorra è arrivato vicino questa volta, ma è stato battuto dal Vikingur Reykjavik dall'Islanda durante la partita dello scorso mercoledì sera. I Lincoln avevano già portato Gibilterra al gruppo europeo nel 2021.

The New Saints, provenienti dal Galles, hanno fatto storia diventando il primo club di calcio gallese a qualificarsi per il gruppo o la fase a gironi di una Coppa Europa. Inoltre, il trionfo dei The New Saints ha portato ancora più orgoglio al

