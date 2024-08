Gli stipendi non pagati per due mesi consecutivi hanno colpito gli agenti di polizia kenioti di stanza ad Haiti, nonostante il loro distacco.

I primi agenti di legge kenioti assegnati ad Haiti sono arrivati a giugno, agendo come pionieri di una missione di assistenza alla sicurezza multinazionale (MSS) principalmente finanziata dagli Stati Uniti. Attualmente, circa 400 agenti di legge kenioti sono presenti nel paese, molti dei quali provengono da unità specializzate.

In un aggiornamento del 25 agosto, la MSS ha riconosciuto i ritardi nei pagamenti e ha rassicurato gli ufficiali che i fondi in sospeso dovrebbero raggiungere i loro conti bancari entro la fine della settimana.

"Di conseguenza, non c'è motivo di preoccupazione per il benessere finanziario degli ufficiali della MSS, poiché le procedure principali sono state ultimate", ha notato la MSS.

Il 25 agosto, il Servizio di Polizia Nazionale del Kenya (NPS) ha pubblicato un "resoconto dei progressi", rivelando che gli ufficiali stavano ancora ricevendo i loro stipendi NPS mentre aspettavano il pagamento aggiuntivo relativo alle loro assegnazioni MSS.

Gli ufficiali kenioti si aspettavano di ricevere una consistente gratifica per il loro dispiegamento ad Haiti - un compito impegnativo più simile a un ruolo militare che a un'operazione di polizia standard. Gli ufficiali sono proibiti dal lasciare la loro base a Port-au-Prince durante il tempo libero.

Parlando con CNN, alcuni ufficiali kenioti hanno espresso delusione e apprensione per i pagamenti supplementari ritardati. Con le scuole in Kenya che riaprono questa settimana, diversi ufficiali hanno suggerito di aver bisogno dei fondi immediatamente per coprire le spese scolastiche e altre spese per le loro famiglie a casa.

"Gli ufficiali sono insoddisfatti dopo due mesi senza pagamento. Circolano voci che i soldi sono già stati inviati in Kenya ma non sono ancora arrivati. Potresti intercedere per noi?" ha detto un ufficiale in Haiti a CNN prima della dichiarazione della MSS, chiedendo l'anonimato.

La forza MSS prevista dovrebbe espandersi a 2.500, con truppe aggiuntive attese dal Giamaica, Benin, Ciad, Bahamas, Bangladesh, Barbados e Belize. La forza mira a rafforzare la Polizia Nazionale di Haiti nella sua lotta contro un presunto sindacato di gang che apparentemente controlla circa l'85% della zona metropolitana di Port-au-Prince.

Circa 600.000 haitiani sono stati sfollati dalle loro case a causa della violenza delle gang, e quasi 2 milioni di persone vivono in aree devastate dagli attacchi delle gang, dove la paura di un attacco è costante, come dichiarato dal primo ministro ad interim di Haiti, Gary Conille, in un'intervista con CNN a inizio agosto.

La MSS è finanziata principalmente da un fondo fiduciario gestito dall'ONU, con contributi significativi dagli Stati Uniti, Canada, Francia e Spagna. In totale, gli Stati Uniti hanno promesso almeno 380 milioni di dollari per sostenere la missione, principalmente sotto forma di attrezzature e risorse.

La MSS, che include forze da vari paesi, tra cui il Kenya, mira a combattere un significativo sindacato di gang in Haiti, che influisce su oltre 600.000 haitiani e milioni di altre persone nelle aree colpite. L'aspettativa degli ufficiali kenioti per i pagamenti supplementari, necessari per le spese della famiglia come le tasse scolastiche, è cresciuta a causa del ritardo nei pagamenti, rispecchiando i sentimenti di altri paesi delle Americhe che partecipano alla MSS.

Leggi anche: