Gli Stati Uniti temono una rappresaglia iraniana imminente

Israele si sta preparando da giorni per un eventuale attacco da parte dell'Iran o dei suoi proxy. Gli americani avvertono che un simile attacco potrebbe essere imminente. Non è chiaro cosa Israele si aspetti.

Il governo degli Stati Uniti teme che possibili rappresaglie da parte dell'Iran e dei suoi alleati contro Israele potrebbero essere imminenti. Gli Stati Uniti condividono l'analisi di Israele secondo cui un simile attacco potrebbe verificarsi "questa settimana", ha detto John Kirby, il direttore delle comunicazioni del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Ha sottolineato che si tratta di un'analisi degli Stati Uniti che coincide con quella degli israeliani.

"È difficile dire a questo punto come potrebbe essere un attacco iraniano e dei suoi proxy", ha detto Kirby. "Ma dobbiamo prepararci per una possibile serie di attacchi che potrebbero essere significativi". Per questo motivo, gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza militare nella regione. Contestualmente, Kirby ha messo in guardia contro ulteriori escalation nel Medio Oriente. La marina e l'aviazione militare degli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza nella regione in più fasi, in attesa della prevedibile rappresaglia iraniana contro Israele. Gli Stati Uniti, l'alleato più importante di Israele, hanno inviato navi da guerra e aerei da combattimento nella regione.

Dopo l'eliminazione di un comandante militare di Hezbollah in Libano e di un leader dell'organizzazione affiliata Jihad Islamica a Tehran, Iran e Hezbollah hanno annunciato una rappresaglia di grandi proporzioni. Il leader esterno di Hamas, Ismail Haniyeh, è stato ucciso in un'esplosione in una residenza governativa iraniana alla fine di luglio. L'Iran accusa Israele. Finora, Israele non ha commentato. Israele ha rivendicato la responsabilità dell'eliminazione mirata del comandante militare di Hezbollah.

Biden si consulta con i capi di stato

Le forze militari israeliane sono in allerta massima da giorni. Dopo un incontro con i vertici militari, il capo di stato maggiore israeliano, Herzi Halevi, ha sottolineato che l'esercito rimane in allerta massima per prepararsi a misure offensive e difensive.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è consultato con diversi capi di stato e di governo europei riguardo al pericolo di un attacco iraniano. Biden ha parlato con i capi di governo della Germania, della Gran Bretagna e dell'Italia, nonché con il presidente francese, ha detto Kirby. Insieme, hanno invitato l'Iran a porre fine alle sue minacce di attacco contro Israele.

In una dichiarazione congiunta, hanno detto che un simile attacco avrebbe "gravi conseguenze per la sicurezza regionale". Tehran dovrebbe "porre fine alle sue continue minacce di attacco militare contro Israele". Il sostegno per gli sforzi di de-escalation e per raggiungere un accordo su un cessate il fuoco e il rilascio di ostaggi nella Striscia di Gaza è stato espresso, dice la dichiarazione. "Il tempo stringe", hanno detto i cinque politici dopo una telefonata congiunta. Pertanto, le trattative dovrebbero riprendere questa settimana, come proposto dagli Stati Uniti, dall'Egitto e dal Qatar.

