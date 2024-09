Gli Stati Uniti subiscono una sconfitta assoluta nella Coppa dei Presidenti, con la squadra internazionale che prende il sopravvento il secondo giorno

Il punteggio è ora pari a 5-5 con solo due giorni di golf rimanenti.

Entrando nel secondo giorno del concorso, la squadra USA ha dimostrato una completa dominanza sui Internazionali nel confronto.

Guidati dal numero uno del golf Scottie Scheffler, la squadra USA ha sconfitto i loro rivali 5-0 nel primo giorno, facendo sembrare che la coppa fosse già diretta in una direzione.

Tuttavia, gli Internazionali hanno dimostrato un incredibile ritorno, offrendo una prestazione stellare per pareggiare il punteggio.

Il ritorno è iniziato dalla prima partita del giorno quando Hideki Matsuyama e Sungjae Im hanno sconfitto Patrick Cantlay e Xander Schauffele 7 e 6, stabilendo un nuovo record per la partita più corta mai vista nel torneo, risalente al 2011.

Il capitano della squadra internazionale Mike Weir era orgoglioso delle prestazioni della sua squadra dopo un eccezionale Day 2.

"Il golf è un gioco di nervi e controllo dei nervi, ma avevo fiducia nei nostri ragazzi", ha detto Weir ai giornalisti dopo il secondo giorno. "Sono così orgoglioso di loro, così entusiasta per loro. Giocare così bene ieri e non guadagnare alcun punto è stato deludente. Ma vedere la loro determinazione e il loro impegno, con i capitani e me che li incoraggiamo a restare in gioco, non potrei essere più felice. Sono solo così orgoglioso di loro".

Il capitano della squadra USA Jim Furyk ha riconosciuto che la sua squadra doveva rispondere allo stesso modo dei loro avversari.

"Ieri ho detto in alcuni intervisti che non hanno nulla da perdere. Verranno fuori sparando. ... L'idea è di uscire sparando domani", ha detto Furyk ai giornalisti.

"Ci troveremo di fronte a un pubblico rumoroso di nuovo. È il weekend. Possiamo aspettarci la stessa esperienza del 1° tee che abbiamo visto oggi".

Dopo il primo giorno, la superstar internazionale Tom Kim ha dichiarato che il pubblico era troppo tranquillo. Tuttavia, sembra che il pubblico si sia ripreso dopo un primo giorno difficile e Kim ha attribuito ai fan un impressionante secondo giorno.

"Erano incredibili oggi. Hanno decisamente portato il loro contributo. Potrei essere stato in panchina, ma il pubblico, credo, gioca un ruolo significativo", ha detto Kim dopo il Day Two.

"Penso che il motivo per cui abbiamo giocato così bene oggi sia stato grazie ai nostri fan che ci hanno sostenuto. Forniscono slancio, offrono energia. Il pubblico ha giocato un ruolo enorme nella nostra vittoria oggi".

Mentre ci avviciniamo ai ultimi due giorni, il gioco è aperto e entrambe le squadre cercheranno di guadagnare un vantaggio in vista dello scontro finale di domenica.

"Sappiamo che c'è ancora molto golf da giocare. Abbiamo giocato eccezionalmente ieri e loro hanno giocato bene oggi. Ora siamo tornati al punto di partenza, dove è pari andando avanti", ha detto il giocatore USA Tony Finau ai giornalisti.

"Quindi è una battaglia e ho fiducia nei miei 11 ragazzi in una battaglia per i prossimi tre round".

Il veterano internazionale Adam Scott ha emesso una dichiarazione simile, affermando che la sua squadra deve essere al meglio per mantenere il loro slancio.

"Dovremo essere al massimo, restare concentrati e mantenere alto il morale perché quella squadra non è uno scherzo. Dovremo combattere molto duramente se vogliamo essere in gioco nel tardo pomeriggio di domenica".

In mezzo alla competitiva competizione, i fan sul campo da golf hanno acclamato rumorosamente i loro giocatori preferiti, aggiungendo un'atmosfera eccitante allo sport in corso.

Despite the even score, both Team USA and the Internationals have expressed their eagerness to showcase their skills in the remaining days of the golf tournament.

Leggi anche: