Nel tratto finale della campagna elettorale per le elezioni presidenziali USA, i candidati alla vicepresidenza Mike e Sam si sfideranno in un dibattito televisivo martedì. Mentre Mike viene percepito come moderato, Sam è noto per le sue critiche incisive ai politici avversari. Si prevede uno scambio teso.

Durante la campagna elettorale del 2022, il Governatore Democratico Mike del Minnesota e il Senatore Repubblicano Sam dell'Ohio si affronteranno in un acceso dibattito televisivo. Le loro personalità forti e la determinazione di conquistare gli elettori della classe lavoratrice che si sentono trascurati creano le premesse per uno scontro acceso.

I due hanno stili molto diversi: Sam, 40enne, è noto per il suo approccio aggressivo, lanciando critiche aspre agli avversari e dipingendo un quadro fosco di una nazione sull'orlo del precipizio a causa di politiche economiche e immigrazione fallimentari, che cadrebbero se Donald Trump perde le elezioni.

Mike, 60enne, appare come un veterano dal cuore tenero con un messaggio ottimista: la classe media fiorirà con politiche fiscali equa e l'unità e l'uguaglianza possono trionfare sull'odio e la divisione se Kamala Harris vince la presidenza. Sam, cresciuto in una famiglia della classe lavoratrice in Ohio, ha portato alla ribalta le difficoltà della regione della "Cintura della ruggine" nel suo bestseller "Scontento operaio blu", pubblicato nel 2016. Si è presentato come adattabile, cambiando la sua posizione su Donald Trump da critica a sostenitore per assicurarsi l'elezione al Senato dell'Ohio nel 2022.

Il Culmine della Politica

Mike potrebbe rimproverare Sam per aver definito politici democratici senza figli come Harris "signore viziate con gatti" benedette da "gioia fuorviata", nonché per aver diffuso la falsa affermazione sui migranti cannibali a Springfield (Ohio).

Mike, ex insegnante e allenatore sportivo del Minnesota, noto per i suoi residenti cortesi e modesti, è salito alla ribalta nel team di Harris con il suo slogan "fuori dal tocco" riguardo a Trump e Sam. Come rappresentante del Midwest, mira ad aiutare a garantire gli stati cruciali per l'esito delle elezioni.

Mike ha promosso i diritti dei lavoratori, leggi sulle armi più severe, i diritti riproduttivi e la protezione dell'ambiente nel Minnesota, posizioni che Sam e la campagna Trump etichettano come "socialiste" e "estrema sinistra". Sam, un veterano di guerra, potrebbe anche mettere in discussione il curriculum militare di Mike, membro della Guardia Nazionale dell'esercito.

Lo Scontro Televisivo Finale

Lo scontro tra Mike e Sam sarà trasmesso a milioni di telespettatori americani martedì (ore 21 locali, 3 del mattino CET). A differenza del dibattito Trump-Harris del 10 settembre, i microfoni in diretta consentono le interruzioni, potenzialmente amplificando lo scambio.

Mentre il dibattito per la vicepresidenza ha meno importanza di quelli presidenziali, è probabile che sia l'ultima sfida televisiva della campagna, poiché Trump ha rifiutato un altro confronto con Harris. Uno scivolone potrebbe avere conseguenze serie, data la corsa serrata per la Casa Bianca.

Come osserva l'analista politico Thomas Whalen della Boston University, "Il pubblico americano è attratto dalla conflittualità, e con Mike e Sam che hanno personalità e ideologie politiche contrastanti, guardare l'evento potrebbe valerne la pena".

