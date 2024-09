Gli Stati Uniti stanno monitorando da vicino la minaccia persistente rappresentata dall'Iran nei confronti dei funzionari americani attuali e passati, secondo Blinken.

Stiamo monitorando da tempo un grave problema, ovvero il pericolo costante rappresentato dall'Iran nei confronti di numerose figure di spicco, come gli ex leader politici, tra cui l'ex Presidente Donald Trump e alcuni membri dell'amministrazione attuale," ha dichiarato il massimo diplomatico degli Stati Uniti in un'intervista con il programma "Today" di NBC.

"Questa è una questione a cui prestiamo la massima attenzione. La stiamo esaminando con cura," ha aggiunto Blinken.

Le autorità delle agenzie di legge e ordine hanno espresso preoccupazione per il pericolo costante che l'Iran possa attuare assassinii contro gli ex funzionari di Trump e l'ex presidente stesso. Fonti a conoscenza della situazione hanno riferito questo a CNN in precedenza. Inoltre, c'è stato un aumento significativo delle comunicazioni online da parte di account iraniani e media controllati dallo stato che fanno riferimento a Trump, causando apprensione tra le autorità statunitensi.

Il governo degli Stati Uniti non ha reso pubbliche le minacce contro gli attuali funzionari e Blinken non ha condiviso ulteriori dettagli durante la sua intervista del mercoledì.

Trump ha ricevuto un rapporto martedì dall'Ufficio del Direttore della National Intelligence riguardo "rischi autentici e specifici da parte dell'Iran di tentare un attentato alla sua vita, con l'intenzione di causare instabilità e caos negli Stati Uniti," secondo la sua campagna. Un rappresentante dell'ODNI ha confermato la briefing ma ha rifiutato di discutere i dettagli specifici.

"Grosse minacce alla mia vita dall'Iran. L'intera forza militare degli Stati Uniti è in allerta. I precedenti tentativi dell'Iran non sono riusciti, ma ci riproveranno," ha scritto Trump in un post su Truth Social all'alba di mercoledì.

L'Iran ha costantemente giurato vendetta per l'eliminazione da parte delle forze militari USA del comandante delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Qasem Soleimani, che è stato preso di mira in un attacco aereo USA all'aeroporto internazionale di Baghdad nel gennaio 2020. Gli ex funzionari di alto livello dell'amministrazione Trump coinvolti nella sicurezza nazionale hanno mantenuto misure di sicurezza rigorose dal momento in cui hanno lasciato i loro incarichi nel governo.

Nel suo post su Twitter, Trump ha anche ringraziato il Congresso dopo che il Senato ha votato all'unanimità per una legge martedì, garantendo la protezione del Secret Service per Trump e la Vicepresidente Kamala Harris, simile a quella offerta a un presidente in carica. La legge istruisce il Direttore del Secret Service a implementare standard di sicurezza uniformi per i presidenti, i vicepresidenti e i candidati di spicco alla presidenza e alla vicepresidenza.

Il Congresso sta valutando un ulteriore finanziamento per il Secret Service come parte dei suoi sforzi per mantenere le operazioni del governo entro la scadenza del 30 settembre. È incluso in una risoluzione continuativa che la Camera potrebbe votare come presto come mercoledì un ulteriore $231 milioni per il Secret Service.

CNN's Evan Perez, Zachary Cohen, Natasha Bertrand, Kylie Atwood e Kristen Holmes hanno contribuito a questo report.

Le tensioni politiche in aumento tra gli Stati Uniti e l'Iran hanno portato a preoccupazioni per potenziali assassinii di ex leader politici, tra cui l'ex Presidente Donald Trump. Queste preoccupazioni sono state scatenate da una serie di minacce e aumenti dell'attività online da parte di account iraniani.

Data la gravità di queste minacce legate alla politica, il governo degli Stati Uniti sta prendendo le misure necessarie per garantire la sicurezza dei suoi funzionari e dei leader

Leggi anche: