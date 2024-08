Gli Stati Uniti stanno inviando sottomarini e portaerei in Medio Oriente.

Gli Stati Uniti rimangono l'alleato più importante di Israele nonostante le tensioni più piccole. Nonostante l'Iran minacci un attacco importante nel Medio Oriente, i preparativi per la guerra sono in corso lì. Ma Washington è anche attivo, inviando un sottomarino atomico e un'altra portaerei nella regione.

In attesa di una prevedibile contrattacco iraniano su Israele, il Pentagono sta rafforzando ulteriormente la sua presenza nel Medio Oriente. Il Segretario della Difesa Lloyd Austin ha ordinato il dispiegamento del sottomarino nucleare "USS Georgia", e la portaerei "USS Abraham Lincoln" e le sue navi di scorta dovrebbero accelerare il loro transito nella regione, ha annunciato il Pentagono. La portaerei, equipaggiata con caccia F-35, si unirà al gruppo di portaerei esistente "USS Theodore Roosevelt" nella regione.

In una conversazione con il suo omologo israeliano Joav Galant, il Ministro Austin ha confermato l'impegno degli Stati Uniti a "prendere ogni possibile passo per difendere Israele" alla luce delle "tensioni regionali in aumento", ha aggiunto il Pentagono.

Le portaerei nucleari della marina militare statunitense, ciascuna lunga oltre 300 metri, sono equipaggiate con dozzine di aerei da combattimento e accompagnate da cacciatorpediniere e altre navi da guerra. Secondo un sito web della marina militare statunitense, il sottomarino "USS Georgia" lungo circa 110 metri può essere equipaggiato con fino a 154 missili da crociera Tomahawk.

Più di dieci giorni fa, il Ministro della Difesa Austin ha annunciato il dispiegamento di ulteriori cacciatorpediniere in grado di intercettare missili balistici, nonché un altro squadrone di caccia, nel Medio Oriente. Si stanno inoltre prendendo misure per "aumentare la prontezza per il dispiegamento di ulteriori sistemi di difesa missilistica balistica basati sulla terra", ha aggiunto un comunicato del Pentagono.

Dopo l'uccisione del capo delle operazioni esterne di Hamas durante una visita a Tehran, si teme un contrattacco iraniano. Si prevede che gli Stati Uniti supporteranno Israele nella difesa contro i missili e i droni in arrivo. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno anche sostenuto Israele in aprile quando l'Iran ha lanciato il suo primo attacco diretto contro Israele, lanciando 330 missili, cruise missile e droni contro lo stato ebraico.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per le tensioni in aumento nel Medio Oriente, ha emesso una dichiarazione di solidarietà con la sicurezza del suo alleato, Israele. In risposta al potenziale contrattacco iraniano, l'Unione Europea ha presentato una risoluzione congiunta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, invitando tutte le parti a ridurre la tensione e a rispettare la pace e la sicurezza internazionali.

