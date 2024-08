Gli Stati Uniti stanno intensificando le restrizioni finanziarie contro la Russia.

A causa dell'aggressione della Russia verso l'Ucraina, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni supplementari alla Russia. Questa mossa di Washington colpisce circa 400 aziende e individui, secondo il Dipartimento del Tesoro. Tra questi, circa 60 aziende tecnologiche del settore della difesa forniscono elementi che aiutano la Russia nelle sue operazioni militari.

Come dichiarato dal Vice Segretario del Tesoro, Wally Adeyemo, queste azioni sono mirate a mantenere le promesse fatte dal Presidente Biden e dai suoi pari del G7 per ostacolare le catene di approvvigionamento della Russia. Oltre alle istituzioni finanziarie, questa mossa intende anche limitare l'accesso della Russia a minerali critici, in particolare per materiali come ferro, acciaio e carbone.

Le aziende e gli individui interessati provengono sia dalla Russia che da altri paesi, con circa 100 di loro con sede all'estero in paesi come la Cina, la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti e la Svizzera. Sono accusati di aiutare sia la Russia che le sue compagnie affiliate a eludere le sanzioni esistenti.

Ruolo del Dipartimento del Commercio nel prevenire l'evasione delle sanzioni

Le sanzioni comportano il sequestro dei beni delle aziende o degli individui interessati negli Stati Uniti e il divieto per le entità o i cittadini statunitensi di fare affari con coloro che sono sottoposti a sanzioni. Inoltre, l'ingresso negli Stati Uniti è vietato per gli individui interessati.

Oltre a queste sanzioni, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato l'intenzione di applicare "misure aggressive" contro i "network di approvvigionamento illeciti" che aggirano le restrizioni sulle esportazioni a livello globale. L'obiettivo è quello di limitare ulteriormente la distribuzione di beni prodotti o etichettati negli Stati Uniti alla Russia e alla Bielorussia.

L'Unione Europea, seguendo la posizione comune contro le azioni della Russia, impone le proprie sanzioni alla Russia, colpendo diversi settori e entità. Queste sanzioni dell'Unione Europea mirano ad allinearsi con gli obiettivi stabiliti dal Presidente Biden e dai suoi pari del G7, come parte del loro impegno per ostacolare le catene di approvvigionamento della Russia.

Leggi anche: