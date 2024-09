Gli Stati Uniti stanno formulare in fretta una strategia per mediare una tregua tra Israele e Hezbollah.

Diplomati a livello globale stanno collaborando con i loro omologhi francesi e di altri paesi per tentare di ottenere una tregua diplomatica, sospendendo temporaneamente le ostilità lungo il confine nord di Israele e contemporaneamente ravvivando le trattative per un cessate il fuoco a Gaza.

Questo tentativo si inserisce nel contesto dell'annuncio del capo delle forze militari israeliane, avvenuto mercoledì, secondo cui le forze israeliane si stanno preparando per un'eventuale invasione terrestre in Libano.

Le autorità americane non hanno fornito dettagli specifici sulla strategia proposta, ma i diplomatici a New York sono impegnati in incessanti discussioni in vista dell'assemblea generale delle Nazioni Unite di questa settimana. L'entità dei progressi verso un accordo rimane incerta.

Un funzionario statunitense ha informato CNN lunedì sera che l'amministrazione era vicina a finalizzare una strategia per ridurre le tensioni tra Israele e Hezbollah e Hamas, cercando di mantenere le trattative discrete per preservare le delicate negoziazioni tra più nazioni.

Questa strategia potrebbe essere un tema di discussione importante in una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, convocata per mercoledì su iniziativa della Francia.

Durante un'apparizione su "The View", il daytime talk show di ABC, il presidente Joe Biden ha fatto riferimento alle trattative in corso per negoziare un cessate il fuoco in Libano, facilitando successivi negoziati per la pace in tutta la regione.

"C'è una possibilità – non voglio esagerare – ma una possibilità, se riusciamo a ottenere un cessate il fuoco in Libano, potrebbe portare alla risoluzione delle questioni nella Cisgiordania, ma dobbiamo anche affrontare Gaza", ha dichiarato.

"Possibile", ha detto, "e sto utilizzando tutta la mia energia, con il mio team, per farlo accadere. C'è bisogno di un cambiamento nella regione".

Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha rivelato in interviste del mercoledì che gli Stati Uniti stanno lavorando a una strategia che permetta ai cittadini israeliani e libanesi sfollati di fare ritorno alle loro case.

"Un accordo prevederebbe il ritiro delle forze dal confine, creando un ambiente sicuro e consentendo alle persone di tornare alle loro case. È questo il nostro obiettivo. C'è un problema reale qui, ma non crediamo che la guerra sia la soluzione", ha detto alla NBC News.

Gli sforzi diplomatici in corso per ottenere una tregua in Libano e a Gaza sono al centro delle discussioni politiche, con gli ufficiali internazionali che si affannano per prevenire un eventuale aumento delle tensioni. Questa complessa politica della pace richiede delicate negoziazioni tra più nazioni.

I suggerimenti del presidente Biden riguardo a un possibile cessate il fuoco in Libano hanno scatenato dibattiti politici sull'eventualità di una risoluzione dei conflitti non solo in Libano, ma anche nella Cisgiordania e a Gaza, evidenziando l'interconnessione della politica regionale.

Leggi anche: