Gli Stati Uniti stanno esaminando la proposta di Selensky.

12:25 Londra: Più di 2000 Attacchi Contro Strutture Sanitarie Ucraine dal Comincio della Guerra

Il Ministero della Difesa del Regno Unito riferisce che circa 2013 attacchi sono stati effettuati contro strutture sanitarie ucraine dal momento in cui la Russia ha invaso il suo vicino, a partire da febbraio 2022. Il personale è stato preso di mira 235 volte e lo scorso luglio le forze russe hanno bombardato un ospedale pediatrico a Kyiv. Gli attacchi di Mosca al sistema sanitario hanno causato la morte di 176 persone, secondo quanto riferito dal ministero.

11:48 Ucraina: Quattro Morti Dopo l'Attacco alla Centrale di Polizia di Kryvyi Rih

Il bilancio delle vittime dell'attacco russo alla centrale di polizia di Kryvyi Rih è salito a quattro. Un poliziotto è ancora considerato disperso sotto le macerie, mentre proseguono le operazioni di soccorso, secondo il Ministero degli Affari Interni dell'Ucraina. L'attacco con razzi a Kryvyi Rih rappresenta il secondo attacco contro le forze di polizia ucraine negli ultimi due giorni.

10:58 Esperto Militare: L'Offensiva Russa a Kursk Sta Procedendo

L'analista militare australiano Mick Ryan suggerisce che l'offensiva russa a Kursk sta facendo progressi. Lo scorso agosto, le forze ucraine hanno attraversato la regione russa di Kursk e occupato territorio. Inizialmente colti di sorpresa, i russi stanno ora contrattaccando, anche se a un ritmo più lento, secondo quanto dichiarato da Ryan. Ryan teorizza che un'incursione ucraina a ovest dell'offensiva russa possa aver compromesso la sicurezza del loro fianco e isolato centinaia dei loro soldati, secondo l'analisi di Ryan, basata su ricerche condotte dall'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW).

10:30 Forza Aerea Ucraina: 69 Attacchi di Droni Riparati

La forza aerea ucraina ha riferito che l'esercito russo ha utilizzato 73 droni da combattimento e 4 missili contro l'Ucraina durante la notte di sabato. L'Ucraina è stata in grado di intercettare 69 droni e 2 missili. Il bilancio delle vittime dell'attacco con drone russo contro un ospedale nella regione di Sumy è salito a 7.

09:52 Dopo la Visita negli USA: Zelensky Interrompe Trump

Dopo una pausa di cinque anni, le trattative tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono ricominciate. Trump aveva recentemente espresso critiche all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina.

09:39 ISW: Pochi Attacchi a Lungo Raggio sulla Russia Potrebbero Cambiare il Corsi della Guerra

L'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) afferma che pochi attacchi a lungo raggio sulla Russia potrebbero cambiare il corso del conflitto.

Gli esperti dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) suggeriscono che pochi attacchi a lungo raggio riusciti dall'Ucraina potrebbero cambiare significativamente la direzione del conflitto. "Le autorità russe sembrano fare sforzi significativi per influenzare i discorsi occidentali sulla possibilità che l'Ucraina sia autorizzata a condurre attacchi a lungo raggio su installazioni militari in Russia utilizzando armi occidentali", conclude l'ISW, esprimendo preoccupazione per il fatto che tali attacchi potrebbero esercitare una significativa pressione operativa sull'offensiva russa. Gli Stati Uniti continuano a rifiutarsi di autorizzare l'Ucraina a condurre attacchi a lungo raggio sul territorio russo.

09:18 Stato Maggiore Ucraino: quasi 1500 Perdite Russi nelle Ultime 24 Ore

Secondo lo Stato Maggiore ucraino, le forze russe hanno subito altre 1.470 perdite tra morti e feriti nelle ultime 24 ore, portando il loro totale di perdite da quando è iniziata l'invasione su larga scala due anni e mezzo fa a 650.640. Nelle ultime 24 ore, i russi hanno anche perso 42 veicoli corazzati, 14 carri armati, 62 droni e 55 sistemi d'artiglieria.

08:57 Russia Attacca Clinica a Sumy, 6 Morti

Le forze russe hanno preso di mira un ospedale a Sumy, causando la morte di sei persone, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare ucraina dell'Oblast di Sumy. L'attacco è stato eseguito utilizzando droni Shahed, seguito da un altro attacco con drone su un distretto residenziale e un altro sull'ospedale. Al momento, le squadre di soccorso stavano evacuando i pazienti e il personale. La forza aerea ha riferito che i russi hanno anche fatto cadere bombe guidate sull'Oblast di Sumy.

08:21 Goldschmidt Avverte dei Pericoli del Mare Baltico a Causa del Petrolio Russo

Dopo le accuse di Greenpeace riguardo alle esportazioni di petrolio russo attraverso il Mare Baltico, il ministro dell'ambiente dello Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, ha espresso preoccupazione per i potenziali pericoli per la costa del Baltico rappresentati dalle petroliere. "Il regime russo sta sfacciatamente violando l'embargo sul petrolio imposto a seguito dell'attacco russo all'Ucraina", ha detto il politico dei Verdi. Questo conflitto sta mettendo a rischio i già fragili mari. Diversi paesi occidentali accusano la Russia di utilizzare navi a malapena idonee per aggirare le sanzioni dell'UE a causa della guerra. "Il rischio di una fuoriuscita di petrolio sta aumentando", avverte Goldschmidt. "E questo petrolio finirebbe principalmente sulle nostre spiagge, da Fehmarn a Eckernförde."

07:52 Le Forze Ucraine Respingono Attacchi Intensi a Pokrovsk

Le forze ucraine e russe rimangono in uno stato di conflitto armato nell'Ucraina orientale. Pokrovsk e le aree circostanti, che sono state sotto attacchi russi continui per mesi, sono state nuovamente al centro del conflitto ieri. Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito che 19 attacchi russi alle linee difensive ucraine sono stati respinti con successo durante il giorno. "I difensori ucraini resistono", ha detto. Le forze russe stanno cercando di avvicinarsi alla città da diverse direzioni e di assicurare il loro avanzamento contro gli attacchi ucraini. Gli scontri intensi sono continuati anche nella regione intorno a Kurachove, con circa 17 attacchi russi segnalati respinti. La veridicità di questi resoconti di combattimento non può essere verificata in modo indipendente.

10:56 Qatar Lavora per il Ritorno dei Bambini Trattenuti

Nove bambini, salvati dalla guerra della Russia, sono tra i migliaia rapiti, secondo quanto riferito dall'Ucraina (vedi l'entry delle 02:18). Molti hanno perso uno o entrambi i genitori nella guerra e ora sono sotto la cura dei nonni. Dmytro Lubinez, Ombudsman per i Diritti Umani dell'Ucraina, ha menzionato che le autorità del Qatar stanno trattando il ritorno di più bambini. Hanno ricevuto una lista di 751 bambini, con documenti completati, secondo Lubinez.

10:27 Blinken Critica il Sostegno della Cina all'Industria degli Armamenti Russi

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha espresso preoccupazione per il sostegno della Cina all'industria degli armamenti russi al Ministro degli Esteri cinese Wang Yi. "Se la Cina aspira alla pace e alla risoluzione dei conflitti, ma sostiene le aziende che contribuiscono all'aggressione di Putin, è incoerente," ha notato Blinken durante una conferenza stampa. Wang ha dichiarato che la Cina ha sempre sottolineato la pace attraverso la deliberazione, secondo la dichiarazione del Ministero degli Esteri cinese.

09:31 Ucraini Uccidono Due Soldati Russi con Drone e Sci Nautico

Le forze ucraine sembrano aver utilizzato un drone con un esplosivo per uccidere due soldati russi su uno sci nautico, secondo quanto riferito da Defense Express. I russi stavano attraversando il fiume Dnipro. L'attivista Serhiy Sternenko ha condiviso un video del drone che causa danni allo sci nautico.

08:10 Mediazona: Più di 71.000 Soldati Russi Muoiono in Ucraina

Il portale di notizie russe indipendenti Mediazona stima che più di 71.000 soldati russi siano stati uccisi in Ucraina. Dal metà settembre, quasi 2.000 soldati in più sono morti nella guerra. Mediazona riporta che le cifre effettive sono probabilmente molto più alte, con informazioni verificate provenienti da fonti come necrologi, post sui social media delle famiglie, media locali e avvisi delle autorità locali.

06:18 Nove Bambini Tornano dalla Russia all'Ucraina

Nove bambini che erano stati portati in Russia dalla guerra sono tornati a casa. La consegna è avvenuta venerdì, con il Qatar che ha fatto da mediatore, secondo l'Ombudsman dell'Ucraina, Dmitro Lubinez. Ha condiviso su Telegram che i bambini avevano tra 13 e 17 anni e c'era anche un uomo di 20 anni. Il ritorno era parte di un piano d'azione e è stato facilitato dal Qatar. Non è stato possibile confermare indipendentemente la notizia inizialmente. Erano stati separati dai loro genitori o tutori dai occupanti e provenivano da luoghi come Kherson, Zaporizhzhia o Luhansk, ha aggiunto Lubinez.

04:31 Lukashenko: "Un Attacco alla Bielorussia Innescherebbe la Terza Guerra Mondiale"

Il leader bielorusso Lukashenko ha incolpato la NATO per avere piani di attacco contro il suo paese e ha minacciato di utilizzare armi nucleari in risposta. "Un attacco alla Bielorussia innescherebbe la Terza Guerra Mondiale," ha dichiarato Lukashenko agli studenti di Minsk, come citato dall'agenzia di stampa statale bielorussa Belta.both Bielorussia e Russia impiegherebbero armi nucleari in questa situazione, ha affermato Lukashenko. Ha anche espresso gratitudine a Putin per il recente cambiamento nella dottrina nucleare russa. Nel suo discorso, Lukashenko ha affermato che la NATO ha piani di attacco reali contro la Bielorussia. "Gli americani e i polacchi si sono già schierati vicino al confine, in particolare sul lato polacco. Sappiamo che la leadership polacca si sta preparando," ha detto. Sono preparati e reagiranno prontamente, ha concluso Lukashenko. La Bielorussia non ha armi nucleari, ma armi nucleari tattiche dalla Russia sono state dispiegate sul suo territorio dal tardo 2023.

23:10 L'ex Comandante USA Hodges e Altri Premono su Biden per Azioni Decisive contro la Russia

Vari ex figure militari e esperti hanno esortato il Presidente degli Stati Uniti Biden a intraprendere passi significativi a favore della vittoria dell'Ucraina e del contrasto a una potenziale minaccia dalla Cina. Tra loro ci sono l'ex comandante della NATO Hodges e il maggior generale dell'esercito tedesco Gert-Johannes Hagemann. Hanno richiesto misure decisive contro la Russia e anche riguardo alla Cina, compreso il sollevamento delle restrizioni sull'uso di armi occidentali contro la Russia per consentire attacchi contro i bersagli militari e logistici russi. Hanno raccomandato la consegna di 300 carri armati Abrams e 1000 veicoli da combattimento della fanteria all'Ucraina e un embargo completo su armi e tecnologia contro la Russia, la Cina, l'Iran, la Corea del Nord, la Bielorussia e l'Azerbaigian. Inoltre, hanno raccomandato l'espansione della NATO ai paesi transatlantici e ad altre nazioni democratiche che desiderano unirsi, come il Giappone, l'Australia, la Corea del Sud, le Filippine e qualsiasi altro paese che esprima interesse.

22:15 Il Servizio di Sicurezza Russo Indaga sui Giornalisti Stranieri per la Copertura del Kursk

Il servizio di sicurezza russo FSB sta indagando su tre giornalisti stranieri per la loro copertura dalle aree sotto il controllo ucraino nella regione russa di Kursk vicino al confine. I giornalisti accusati includono i corrispondenti dell'ABC News australiana Kathryn Diss e Fletcher Yeung, nonché il giornalista rumeno Mircea Barbu. Sono accusati di aver violato le leggi sulla frontiera russa, come affermato dall'agenzia di stampa russa RIA Novosti. Ciascuno di loro potrebbe affrontare fino a cinque anni di prigione, ma non c'è indicazione che si trovino attualmente in Russia. Molti media globali, tra cui il broadcaster tedesco Deutsche Welle, il canale USA CNN e il broadcaster italiano Rai, hanno anche riferito dalle aree sotto il controllo ucraino a Kursk.

21:35 Casa Bianca deride il 'gioco sciocco' dei Repubblicani sulla visita di Zelensky negli Stati UnitiLa Casa Bianca respinge le accuse dei Repubblicani in Congresso che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia violato le leggi elettorali degli Stati Uniti visitando una fabbrica di munizioni. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha definito questo un "gioco sciocco" e ha invitato i Repubblicani a lasciar perdere la questione. La delegazione ucraina aveva richiesto la visita, organizzata dal Dipartimento della Difesa. "Si tratta di una pratica normale", ha detto Jean-Pierre. La visita di Zelensky alla fabbrica della Pennsylvania, dove vengono prodotte le munizioni da 155 mm essenziali per l'Ucraina, è stata anche assistita da diversi Democratici, tra cui il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro. I Repubblicani in Congresso hanno successivamente avviato un'indagine e hanno addirittura richiesto a Zelensky di rimuovere l'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti in una lettera.

21:09 Potenze globali condannano l'avvertimento nucleare della RussiaLa Cina, il Brasile e altri paesi esprimono preoccupazione per l'uso potenziale o la minaccia di armi nucleari contro l'Ucraina. In una dichiarazione congiunta, 12 paesi hanno espresso "gravi preoccupazioni" per il rischio di "escalation" e hanno invitato a non mirare alle infrastrutture civili, comprese le strutture nucleari. Questo avviene dopo i recenti commenti del presidente russo Vladimir Putin che suggeriscono che la Russia potrebbe utilizzare armi nucleari in risposta a severe azioni aeree sul suo territorio e considera qualsiasi attacco sostenuto come "aggressione congiunta". Zelensky ha anche accusato la Russia di pianificare attacchi contro le centrali nucleari ucraine.

